Войти
ТАСС

Белый дом: США концентрируются на военной помощи Украине, а не на принятии ее в НАТО

404
0
0
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что Вашингтон ранее выделил Киеву военную помощь на сумму $300 млн

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. США в данный момент концентрируют свое внимание на оказании военной помощи Украине, а не на принятии ее в НАТО. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается НАТО, мы привержены политике открытых дверей. Любое решение альянса должно приниматься 31 членом и страной, которая намерена вступить. <...> Но прямо сейчас, как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки Украины", - сказала она.

Пресс-секретарь напомнила, что в среду Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму $300 млн. "Мы были привержены [оказанию Киеву военной помощи] на протяжении последних 15 месяцев и продолжим в том же духе", - заключила Жан-Пьер.

В указанный пакет военной помощи вошли в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Patriot ЗРК
Stinger
Проекты
NATO
Похожие новости
05.06.2023
СМИ: США выделили более $2,5 млрд на поддержку ВСУ с 2014 по 2021 год
31.05.2023
Украинцы знают: лишь одно удерживает их от неминуемого поражения. И вот что
24.04.2023
Дипломаты из США призвали забыть "безумный расчет" на поражение России
04.01.2023
НАТО поставляет ВСУ рухлядь и металлолом
17.02.2022
NYT: американское оружие на Украине Россию не остановит, но поставки продолжаются
16.02.2022
С мира по зенитке: Киев выдвинул к границам свое дальнобойное ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:25
  • 50566
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались