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ТАСС

Китай планирует продвигать диалог даже при сильных различиях в позициях России и Украины

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Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что при обсуждении этой проблемы с Москвой и Киевом Пекин будет руководствоваться принципами урегулирования конфликта, предложенными председателем Си Цзиньпином

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Китайские власти намерены выступать посредником и продвигать мирный диалог с Москвой и Киевом, несмотря на сильные различия в позициях сторон касательно перспектив урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"В процессе нашего общения [с представителями России и Украины] мы все-таки увидели большое различие в позициях этих двух сторон, - сообщил он на брифинге в Китайской ассоциации общественной дипломатии в Пекине. - Однако мы продолжим усиливать диалог и взаимодействие с каждой из них, постоянно укреплять взаимопонимание и взаимное доверие".

Как уточнил эмиссар, при обсуждении этой проблемы с РФ и Украиной Китай будет руководствоваться принципами урегулирования конфликта, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Ли Хуэя, Пекин не ожидает "мгновенных результатов" в процессе продвижения диалога. "Важно то, что мы способны путем взаимодействия лучше понять позиции друг друга, - сказал он. - Поэтому я верю, что путем совместных усилий украинский кризис удастся урегулировать мирным путем".

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на основе инициативы Си Цзиньпина опубликовало концептуальный документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Политика Китая и России не представляет угрозы для какой-либо третьей стороны, и все мировое сообщество отлично понимает, кто на самом деле создает для мира проблемы, заявил Ли Хуэй, намекнув на вину Вашингтона и НАТО в украинском кризисе.

"Китай и Россия всегда твердо опираются на принципы неприсоединения к блокам, мы не стремимся к антагонизму, не предпринимаем действий против какой-либо третьей стороны, - подчеркнул он на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии, отвечая на вопрос западного журналиста, который упрекнул китайскую сторону в том, что она "не предприняла никаких действий для того, чтобы Россия отвела войска". - Международному сообществу абсолютно ясно, кто именно создает проблемы, кто представляет настоящую угрозу".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин и Москва укрепляют дружественное двустороннее сотрудничество, развивая взаимовыгодные связи. "Китай и Россия неизменно стремятся выстраивать международные отношения нового типа на основе принципов взаимного уважения, равноправия и справедливости, обоюдной выгоды, - сказал Ли Хуэй. - Мы вносим вклад в поддержание мира и обеспечение развития в регионе, а также во всем мире. Это очевидно и бесспорно".

Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе этой поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами этих стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной целью, как подтвердил спецпредставитель, было обсуждение украинского конфликта. 

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