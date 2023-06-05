Укрепление стратегических сил США нужно для эффективных переговоров по контролю над вооружениями - Белый дом

США хотят сделать ставку на неядерные гиперзвуковые ракеты, развивать альянсы с другими странами

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Вашингтон нацелен на модернизацию своих стратегических сил сдерживания, в том числе чтобы обеспечивать более выгодные для США условия соглашений по контролю над вооружениями, заявил в пятницу советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан

"Укрепление наших сил сдерживания позволяет нам вести переговоры о контроле над вооружениями с позиции силы и уверенности (...), и мы модернизируем нашу ядерную программу", - сказал он, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.

Он пояснил, что речь идет о замене устаревающих систем вооружений в ядерной триаде США, состоящей из межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Однако советник уточнил, что США больше не нужно иметь такое же количество ядерных ракет, как у врагов и соперников Вашингтона, вместе взятых. Вместо этого, объяснил Салливан, стране нужно получить оружие следующего поколения, развивать американский военный потенциал в космосе и киберпространстве.

"Для повышения эффективности сил сдерживания мы инвестируем в передовые неядерные вооружения, которые позволят сохранить наше военное превосходство в предстоящие десятилетия; например, это неядерные гиперзвуковые ракеты, которые смогут достичь хорошо защищенных особо важных целей. Это контрастирует с разработкой РФ и КНР аналогичных, но ядерных ракет", - отметил Салливан.

Вместе с тем, по его словам, вторая часть стратегия Вашингтона в данной сфере - это укрепление альянсов США с другими странами. Салливан напомнил, что США нацелены на модернизацию ядерного потенциала НАТО, в том числе в рамках программы оснащения истребителей-бомбардировщиков F-35 ядерными авиационными бомбами.