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Интерфакс-АВН

Около 200 украинцев проходят обучение в ФРГ на танках Abrams, еще 200 учатся обслуживанию этой техники - СМИ

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Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: Chung Sung-Jun/ Getty Images

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Группа из примерно 200 украинских военных уже несколько дней проходит в ФРГ обучение на американских танках Abrams, сообщает в пятницу Associated Press.

Курс обучения рассчитан на 12 недель. Танкистов обучат маневрированию, ведению огня и действиям совместно с другой военной техникой, отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации агентства, еще 200 украинцев обучаются заправке американских танков, а также - техобслуживанию армейских автомобилей-цистерн.

Предполагается, что тренировки завершатся до передачи Украине 31 обещанного танка Abrams примерно к осени 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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