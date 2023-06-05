Около 200 украинцев проходят обучение в ФРГ на танках Abrams, еще 200 учатся обслуживанию этой техники - СМИ

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Группа из примерно 200 украинских военных уже несколько дней проходит в ФРГ обучение на американских танках Abrams, сообщает в пятницу Associated Press.

Курс обучения рассчитан на 12 недель. Танкистов обучат маневрированию, ведению огня и действиям совместно с другой военной техникой, отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации агентства, еще 200 украинцев обучаются заправке американских танков, а также - техобслуживанию армейских автомобилей-цистерн.

Предполагается, что тренировки завершатся до передачи Украине 31 обещанного танка Abrams примерно к осени 2023 года.