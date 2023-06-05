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ТАСС

В Китае заявили, что конфликт на Украине можно завершить путем прекращения поставок оружия

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Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй признал, что на пути политического урегулирования конфликта на Украине существует "много трудностей и разногласий"

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Украинский конфликт можно прекратить путем остановки поставок вооружений в зону боевых действий. Об этом заявил специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

"Мы считаем, что, если действительно есть желание остановить войну, спасти жизни и добиться мира, нужно прекратить поставлять вооружения в зону боевых действий", - сказал он на брифинге в Китайской ассоциации общественной дипломатии в Пекине. В противном случае существует опасность непрерывной эскалации "по спирали", предупредил спецпредставитель правительства КНР.

Ли Хуэй признал, что на пути политического урегулирования конфликта на Украине существует "много трудностей и разногласий". "Однако необходимо проявлять упорство, придерживаясь мирных методов [решения проблемы]", - добавил китайский дипломат.

"Российская сторона заявила, что никогда не была против мирных переговоров [с Украиной], РФ всегда поддерживала мирный путь урегулирования", - подчеркнул Ли Хуэй. Как отметил эмиссар КНР, украинские власти заверили его, что "желают мира и дорожат им". "И я ощутил, что обе стороны [Россия и Украина] не закрыли намертво двери для переговоров", - подытожил он.

Ли Хуэй с 15 по 26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, дипломатами указанных стран, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 

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