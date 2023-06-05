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Интерфакс-АВН

США не считают Россию своим врагом - Блинкен

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Госсекретарь ожидает, что в ближайшие месяцы несколько стран предложат план по прекращению огня на Украине

Хельсинки. 2 июня. ИНТЕРФАКС - США не враг России, Вашингтон не преследует цели уничтожить эту страну, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Хельсинки.

"США не хотят новой "холодной войны" с Россией и не считают Россию своим врагом" - сказал он, выступая в пятницу перед политической элитой Финляндии.

"США не стремятся уничтожить Россию или свергнуть ее режим. Интересы Америки включают процветающую Россию", - отметил он.

По словам госсекретаря, Россия могла бы закончить военные действия на Украине сейчас, если бы захотела, при этом "Украина никогда не будет Россией".

Блинкен заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принимать Украина и ее союзники. "Это не российское дело", - сказал он, отметив, что доволен прогрессом Украины в вопросе членства в ЕС.

Госсекретарь сказал, что США будут поддерживать все попытки, ведущие к "справедливому и прочному миру" на Украине.

По словам Блинкена, мир должен уважать основополагающие принципы Организации Объединенных Наций и уважать принципы независимости и территориальной целостности.

"Дорожная карта" должна поддержать восстановление Украины, за которое Россия заплатит свою долю", - считает госсекретарь США.

"Справедливый и прочный мир может открыть двери для ослабления санкций. Справедливый и прочный мир должен положить конец войне России в Украине", - сказал он.

Он сказал, что, как ожидается, "в ближайшие месяцы несколько стран предложат план по прекращению огня на Украине".

Блинкен подчеркнул, что многие страны НАТО решили вложиться в укрепление восточной границы альянса, активизировались силы быстрого реагирования альянса.

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Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
Евросоюз
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