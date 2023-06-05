Войти
ЦАМТО

Одобрена закупка четвертой партии ОБТ K2 "Блэк Пантер" для ВС Республики Корея

340
0
0
Источник изображения: Фото: wojsko-polskie

ЦАМТО, 2 июня. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) сообщило о получении одобрения планов серийного производства дополнительных ОБТ K2 "Блэк Пантер" для ВС страны.

По информации агентства Yonhap, комитет по продвижению оборонных проектов одобрил программу стоимостью 1,94 трлн. вон (1,46 млрд. долл.), которая будет реализована в течение следующих пяти лет (с 2024 по 2028 гг.).

Агентство не раскрыло количество танков, которые будут собраны в рамках четвертого этапа серийного производства K2, однако исходя из стоимости последней партии, можно предположить, что заказано около 150 ОБТ.

Предполагается, что заказанные танки будут оснащены трансмиссией национального производства, хотя, по словам представителя DAPA, она еще должна пройти оценку Оборонного агентства технологий и качества DTAQ (Defense Agency for Technology and Quality).

Как сообщал ЦАМТО, реализация проекта разработки национального танка K2 началась в 2006 году с целью замены устаревших танков K1 и M48. Контракт на поставку ВС Республики Корея первых 100 серийных ОБТ, оснащенных двигателем и автоматической трансмиссией немецкого производства, Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с компанией Hyundai Rotem в 2011 году. Поставки начались в июне 2014 года.

По имеющейся информации, в рамках первых трех производственных партий ВС Республики Корея приобрели около 260 танков K2, большая часть из которых на текущий момент поставлена. Первоначально ВС Республики Корея планировали закупить до 600 новых танков.

Согласно информации Jane's Land Warfare Platforms: Armoured Fighting Vehicles, длина ОБТ K2, разработка которого была завершена в 2007 году, составляет 10,8 м, ширина – 3,6 м, боевая масса – 56 т, экипаж – 3 человека. Танк может развивать максимальную скорость 70 км/ч при оснащении двигателем и трансмиссией немецкого производства. Танк оснащен гидропневматической подвеской, которая позволяет регулировать дорожный просвет. Вооружение включает 120-мм гладкоствольную пушку L/55, спаренный с ней 7,62-мм пулемет, 12,7-мм пулемет на крыше, 12 ПУ дымовых гранат. Система управления пушкой полностью электрическая и питается от автомата заряжания. Боекомплект K2 – 40 выстрелов, включая 16 выстрелов в автомате заряжания и 24 в корпусе. Для защиты K2 оснащен усовершенствованной пассивной броней, а также динамической защитой на крыше башни и бортах. Он также оборудован системой активной защиты (KAPS) национального производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
K2
Компании
DAPA
Hyundai
Похожие новости
07.12.2020
Проблемы с разработкой трансмиссии препятствуют экспорту южнокорейского танка K2
17.07.2020
Ранние испытания не прошла: на танке К2 «Чёрная пантера» планируют поменять трансмиссию
29.01.2020
Hyundai Rotem намерена предложить ОБТ K2 "Блэк Пантер" ВС Польши
03.07.2019
Республика Корея предлагает танки K2 "Блэк Пантер" ВС Норвегии
03.06.2019
Начата поставка южнокорейской армии танков К2 второй серии
16.10.2017
Проблемы с трансмиссией южнокорейского танка К2
31.12.2014
Южная Корея купила танков Black Panther на 900 миллиардов вон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:20
  • 50565
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались