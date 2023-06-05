Одобрена закупка четвертой партии ОБТ K2 "Блэк Пантер" для ВС Республики Корея

ЦАМТО, 2 июня. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) сообщило о получении одобрения планов серийного производства дополнительных ОБТ K2 "Блэк Пантер" для ВС страны.

По информации агентства Yonhap, комитет по продвижению оборонных проектов одобрил программу стоимостью 1,94 трлн. вон (1,46 млрд. долл.), которая будет реализована в течение следующих пяти лет (с 2024 по 2028 гг.).

Агентство не раскрыло количество танков, которые будут собраны в рамках четвертого этапа серийного производства K2, однако исходя из стоимости последней партии, можно предположить, что заказано около 150 ОБТ.

Предполагается, что заказанные танки будут оснащены трансмиссией национального производства, хотя, по словам представителя DAPA, она еще должна пройти оценку Оборонного агентства технологий и качества DTAQ (Defense Agency for Technology and Quality).

Как сообщал ЦАМТО, реализация проекта разработки национального танка K2 началась в 2006 году с целью замены устаревших танков K1 и M48. Контракт на поставку ВС Республики Корея первых 100 серийных ОБТ, оснащенных двигателем и автоматической трансмиссией немецкого производства, Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с компанией Hyundai Rotem в 2011 году. Поставки начались в июне 2014 года.

По имеющейся информации, в рамках первых трех производственных партий ВС Республики Корея приобрели около 260 танков K2, большая часть из которых на текущий момент поставлена. Первоначально ВС Республики Корея планировали закупить до 600 новых танков.

Согласно информации Jane's Land Warfare Platforms: Armoured Fighting Vehicles, длина ОБТ K2, разработка которого была завершена в 2007 году, составляет 10,8 м, ширина – 3,6 м, боевая масса – 56 т, экипаж – 3 человека. Танк может развивать максимальную скорость 70 км/ч при оснащении двигателем и трансмиссией немецкого производства. Танк оснащен гидропневматической подвеской, которая позволяет регулировать дорожный просвет. Вооружение включает 120-мм гладкоствольную пушку L/55, спаренный с ней 7,62-мм пулемет, 12,7-мм пулемет на крыше, 12 ПУ дымовых гранат. Система управления пушкой полностью электрическая и питается от автомата заряжания. Боекомплект K2 – 40 выстрелов, включая 16 выстрелов в автомате заряжания и 24 в корпусе. Для защиты K2 оснащен усовершенствованной пассивной броней, а также динамической защитой на крыше башни и бортах. Он также оборудован системой активной защиты (KAPS) национального производства.