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ТАСС

Reuters: США хотят наладить импорт тротила из Японии в целях выпуска снарядов для Украины

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Флаги США и Японии.

По данным агентства, восточноазиатская страна таким образом обходит запрет на поставку Киеву вооружения

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает начать поставки тротила из Японии для производства на американских заводах артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые предполагается передавать Украине. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, американская сторона хочет наладить импорт тротила "в свете того, что Вашингтон спешно отправляет вооружения и боеприпасы на Украину для проведения контрнаступления".

В материале отмечается, что японским компаниям сейчас запрещено законом продавать вооружения Украине. "Однако союзники, по всей видимости, нашли обходной путь, предполагающий разрешение продажи тротила в свете дефицита боеприпасов в мире", - подчеркивает агентство. "Есть способ, при котором США будут закупать взрывчатые вещества у Японии", - уточнил один из источников.

Другой источник добавил, что японские власти уже сообщили американской стороне о готовности продавать тротил. Предполагается, что его будут использовать в производстве снарядов на заводах, принадлежащих Пентагону.

Министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе прибыл в Токио. Он выступил в среду на совместной пресс-конференции с японским коллегой Ясукадзу Хамадой. Шеф Пентагона подчеркнул, что решение о предоставлении Токио оружия Киеву остается всецело за японским правительством.

В настоящее время Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически попадают сейчас только США. 25 апреля начались консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. В них принимают участие представители Либерально-демократической партии (ЛДП) и ее младшего партнера по правящей коалиции - центристской партии "Комэйто".

По данным газеты  Yomiuri, военное лобби в ЛДП предлагает рассмотреть возможность предоставления Украине ракет и систем противовоздушной обороны. В правящей партии настроены также на то, чтобы разрешить экспорт кораблей в страны Юго-Восточной Азии. В Японии также звучали предложения о поставках Украине РСЗО MLRS, которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году.

Общественное мнение в Японии настроено против снятия действующих ограничений. По данным нескольких опросов, проведенных крупными СМИ, такое решение отвергают более 70% респондентов. 

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