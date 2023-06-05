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Вестник Мордовии

Самоходная пушка - рекордсмен из КНДР поражает цели на дальности 60 км

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Мы уже писали, что военная промышленность Северной Кореи достигла больших успехов в создании артиллерийских систем большой дальности. Настоящим рекордсменом среди орудий большого калибра является 170-мм М-1989 - развитие САУ M-1978 Kokсaн, выполненной на шасси Т-54/55 и активно применявшейся в ходе ирано-иракской войны.

Эта полностью самостоятельная разработка в ходовой части использует элементы выпускавшегося в КНДР по советской лицензии Т-62, известного также как Чонма.

Длинноствольная пушка способна бить обычными осколочно-фугасными снарядами на дистанцию не менее 40000 м, активно-реактивными - до 60000 м.

Скорострельность - не менее двух выстрелов в минуту. Каждая такая САУ могла перевозить запас снарядов в двенадцать штук.

Масса самоходки оценивается в сорок тонн. Максимальная скорость по шоссе - не менее 50 км/ч. Экипаж - семь человек.

Считается, что военная промышленность КНДР смогла изготовить несколько сотен М-1989 и гигантский запас боеприпасов к ним.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
Т-62
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