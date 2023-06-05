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ТАСС

СМИ: США выделили более $2,5 млрд на поддержку ВСУ с 2014 по 2021 год

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

По данным журнала "Военная мысль", с началом СВО западные страны поставили более четырех тысяч единиц различной бронетехники, артиллерии, боевой авиации и других систем вооружения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти США в период с 2014 по 2021 год выделили более $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом с началом специальной военной операции активизировалось участие стран НАТО в подготовке и оснащении украинской армии бронетехникой. Об этом говорится в статье журнала "Военная мысль", издаваемого Министерством обороны РФ для высшего командного состава.

"Всего, по данным Пентагона, с 2014 по 2021 год только США выделили более $2,5 млрд на поддержку ВСУ. С началом СВО участие НАТО в подготовке и оснащении ВСУ и других силовых структур Украины активизировалось и возросло кратно: западными странами поставлено более четырех тысяч единиц различной бронетехники, артиллерии, боевой авиации и других систем вооружения", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что наибольшее количество вооружения и военной техники поступило из США. "Причем подавляющая их часть шла и продолжает идти на безвозмездной основе или же на западные кредиты для Украины", - сообщается в журнале Минобороны.

США 31 мая объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн. В него, в частности, вошли переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger ("Эвенджер"), боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. 

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