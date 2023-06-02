НАТО планирует долгосрочную поддержку оборонного потенциала Украины - Столтенберг

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс должен делать еще больше для Украины при том, что Киев уже получил беспрецедентную военную помощь стран НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы работаем над многолетним пакетом поддержки с солидным финансированием. Это обеспечит Украине потенциал сдерживания и обороны в долгосрочной перспективе, поможет восстановить ее сектор безопасности и обороны и обеспечит переход страны от советских доктрин, оборудования, техники и обучения к полной оперативной совместимости с НАТО", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Осло после неформальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

По его словам, главы МИД также обсудили преобразование комиссии НАТО-Украина в совет НАТО-Украина. "Это был бы значительный шаг для создания совместного с Украиной консультативного форума для обсуждения на равных ключевых вопросов общей безопасности", - подчеркнул генсек.

Участники встречи "рассмотрели стремление Украины к членству" в НАТО. "Все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми, что только союзники и Украина могут принимать решение о ее членстве", - продолжил Столтенберг, добавив, что "все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО".

Он подчеркнул необходимость "надежных механизмов, гарантирующих безопасность Украины в будущем".

"У нас состоялась хорошая дискуссия по всем этим вопросам, и я убежден, что к нашему саммиту в Вильнюсе мы придем к консенсусу", - заявил Столтенберг.

Генсек также обратил внимание на свои усилия, направленные на скорейшее завершение процесса вступления Швеции в НАТО. Он отметил, что на днях обсуждал эту проблему с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и в ближайшее время намерен посетить Турцию.