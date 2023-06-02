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Военное обозрение

По заказу Пентагона разработанные в Германии ЗСУ Gepard для Киева будет производить американская компания

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Источник изображения: topwar.ru

Военное противостояние на Украине длится второй год и пока что говорить о его скором завершении преждевременно. Западу все сложнее становится обеспечивать даже текущие потребности ВСУ в вооружениях и боеприпасах в силу изрядно оскудевших арсеналов национальных армий.

Дабы решить эту проблему и сдержать обещания поддержки Украины «столько, сколько понадобится», США и европейские страны НАТО усиленно пытаются реанимировать и нарастить объемы производства на подзапущенных за десятилетия после окончания холодной войны предприятиях ВПК. Вот только судя по срокам исполнения новых заказов, поставки вооружений Киеву никак не поспеют к вот-вот должному начаться после нескольких месяцев переносов наступлению ВСУ.

Российская армия не прекращает массированные удары различными средствами поражения по военным целям в украинском тылу, в том числе поражая установки ПВО, включая знаменитые американские Patriot, на которые так рассчитывали в Киеве. Глядя на это, Пентагон, видимо, решил поберечь столь дорогостоящие ЗРК и переключиться на поставки Киеву более простых систем ПВО. Правда, вновь не в самое ближайшее время.

В отчете, недавно размещенном на сайте Министерства обороны США, сообщается, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Global Military Products на производство и поставку 35-мм зенитных самоходных установок Gepard для Киева. Правда, как сообщает оборонное ведомство, поставляться для нужд украинской армии данные ЗСК начнут только через год, предположительно к концу мая 2024-го. Финансирование производства зенитных установок будет производиться в рамках сформированной в июне 2020 года так называемой Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В последнем, 39 по счету, пакете американской военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов вообще сделан акцент на поставку средств защиты от российских авиаударов. В него войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, Avenger, зенитных комплексов Stinger и ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны.

Что примечательно, зенитная самоходная установка Gepard, предназначенная для прикрытия сухопутных войск от воздушных атак на расстоянии до 4,5 километров и высотах до трех километров, была разработана в Германии. Помимо ФРГ, в производстве данных установок участвуют предприятия Италии, Бельгии и Нидерландов. Однако для Украины производить ЗСУ будет американская компания. Соединенные Штаты, как всегда, верны принципу любым способом создавать для себя выгоду, даже в ущерб интересам союзников по НАТО. Да и той же Украины, для которой средства защиты от воздушных атак необходимы, что называется, здесь и сейчас.

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Страны
Бельгия
Германия
Италия
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Stinger
Проекты
2020-й год
NATO
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