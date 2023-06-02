ЕС надеется, что Баку и Ереван подтвердят в Кишиневе волю нормализовать отношения

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что встреча между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и Германии пройдет 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель надеется, что Азербайджан и Армения подтвердят на встрече в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии политическую волю нормализовать отношения. Об этом он заявил в четверг по прибытии на встречу.

"Надеюсь, это будет возможность снова подтвердить общую политическую волю нормализовать отношения между двумя странами", - сказал он.

Мишель подтвердил, что встреча между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и Германии пройдет в четверг в рамках саммита ЕПС. "Это будет важная встреча", - добавил он.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване 22 мая, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. В четверг Пашинян подтвердил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. 29 мая он уточнил, что Армения и Азербайджан не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня на полях саммита ЕПС в Молдавии.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев. Впоследствии лидеры трех стран приняли еще несколько совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.