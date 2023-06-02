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Интерфакс-АВН

США верят гарантиям Киева не применять F-16 против территории РФ - Белый дом

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: TASS/EPA/Michael Reynolds

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - США уверены в том, что Украина в случае получения истребителей F-16 не будет применять их против российской территории, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Да, мы уверены", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о том, уверен ли Вашингтон в том, что гарантии президента Украины Владимира Зеленского не применять F-16 против российской территории в случае их получения по-прежнему в силе.

"И мы получили эти заверения на разных уровнях: не только от президента Зеленского, но и от других высокопоставленных военачальников и руководителей из сферы обороны", - добавил Кирби.

Коалицию по подготовке украинских пилотов для F-16 возглавляют Нидерланды и Дания. Ранее в мае глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов. Он отметил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировке украинских летчиков.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер сказал, что обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначены для удовлетворения ее средне- и долгосрочных оборонных потребностей, а не для использования в краткосрочной перспективе.

21 мая президент США Джо Байден заявлял, что поставок этих самолетов в ближайшей перспективе ждать не стоит. Он пояснил, что, по его мнению, для военных операций, которые сейчас планирует Киев, F-16 не нужны. Также Байден сказал, что получил от Зеленского заверения в том, что украинская сторона в случае получения F-16 не будет применять их против российской территории.

На встрече лидеров G7 Байден заявил о готовности поддержать планы по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

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Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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