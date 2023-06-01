США и Китаю нужны регулярные каналы связи, в том числе между министрами обороны - Блинкен

Берлин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Недавний инцидент между американским и китайским самолетами вновь показал необходимость для двух стран поддерживать контакты, в том числе по военной линии, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наши самолеты летают в международном воздушном пространстве в рамках плановых миссий. Китайские пилоты недавно предприняли опасные маневры и приблизились очень близко к нашему самолету. За последние месяцы Китай действовал таким образом в отношении не только нас, но и других стран", - заявил он в ходе визита в Швецию.

"Но я думаю - это только показывает, насколько важно, чтобы у нас был стабильный открытый канал связи, в том числе между министрами обороны наших стран", - продолжил госсекретарь.

По его словам, США ведут конкуренцию с КНР, но, чтобы у сторон не создалось неверное впечатление друг о друге, а соперничество не переросло в конфликт, Вашингтон и Пекин нуждаются в каналах коммуникации на самом высшем уровне.

Ранее стало известно, что китайский истребитель J-16 в прошлую пятницу пролетел прямо перед самолетом-разведчиком США над Южно-Китайским морем. В результате американский самолет попал в зону турбулентности. Впоследствии Индо-Тихоокеанское командование ВС США назвало действия китайского экипажа "непрофессиональными".

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Китай отклонил предложение Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах форума по безопасности ("Диалог Шангри-ла") в Сингапуре, который пройдет 2-4 июня.

"КНР вдруг проинформировала США о том, что отклоняет переданное в начале мая предложение министра обороны Остина министру обороны КНР Ли Шанфу встретиться в Сингапуре на этой неделе", - говорилось в заявлении Пентагона для издания.

Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных систем С-400.