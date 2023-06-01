Войти
Интерфакс-АВН

США и Китаю нужны регулярные каналы связи, в том числе между министрами обороны - Блинкен

608
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Graeme Jennings/ Pool via AP

Берлин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Недавний инцидент между американским и китайским самолетами вновь показал необходимость для двух стран поддерживать контакты, в том числе по военной линии, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наши самолеты летают в международном воздушном пространстве в рамках плановых миссий. Китайские пилоты недавно предприняли опасные маневры и приблизились очень близко к нашему самолету. За последние месяцы Китай действовал таким образом в отношении не только нас, но и других стран", - заявил он в ходе визита в Швецию.

"Но я думаю - это только показывает, насколько важно, чтобы у нас был стабильный открытый канал связи, в том числе между министрами обороны наших стран", - продолжил госсекретарь.

По его словам, США ведут конкуренцию с КНР, но, чтобы у сторон не создалось неверное впечатление друг о друге, а соперничество не переросло в конфликт, Вашингтон и Пекин нуждаются в каналах коммуникации на самом высшем уровне.

Ранее стало известно, что китайский истребитель J-16 в прошлую пятницу пролетел прямо перед самолетом-разведчиком США над Южно-Китайским морем. В результате американский самолет попал в зону турбулентности. Впоследствии Индо-Тихоокеанское командование ВС США назвало действия китайского экипажа "непрофессиональными".

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Китай отклонил предложение Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах форума по безопасности ("Диалог Шангри-ла") в Сингапуре, который пройдет 2-4 июня.

"КНР вдруг проинформировала США о том, что отклоняет переданное в начале мая предложение министра обороны Остина министру обороны КНР Ли Шанфу встретиться в Сингапуре на этой неделе", - говорилось в заявлении Пентагона для издания.

Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных систем С-400.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
Сингапуp
США
Швеция
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Похожие новости
05.12.2019
Не хочешь, а купишь: как США навязывает Европе свое оружие
20.06.2016
Стратегический партнер России
30.03.2015
"Панцирь" санкций не боится
03.02.2012
Анатолий Исайкин уточнил объем экспорта ПВН по линии «Рособоронэкспорта» в 2011 году
12.04.2011
Российскую делегацию на выставке LAAD-2011 возглавит первый заместитель директора ФСВТС Александр Фомин
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 21:11
  • 3
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 21:09
  • 50400
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 18:10
  • 2476
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 01.06 01:34
  • 1
Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"
  • 01.06 01:27
  • 1
Лечить по-русски: в РФ начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ
  • 01.06 01:08
  • 1
В ВСУ разочарованы американскими бронеавтомобилями International MaxxPro
  • 01.06 01:04
  • 1
Показаны кадры успешного испытания Ираном нового грузового самолета «Симорг»