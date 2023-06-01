В Думу внесли проект о праве граждан с судимостью поступать на военную службу по контракту

Авторами документа стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, который в том числе позволяет гражданам, имеющим судимость, поступать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту, сегодня законом "предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления". "Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту", - указывают авторы инициативы.

Так, в законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается прописать, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с гражданами, имеющими судимость (за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности заключения таких контрактов определит Минобороны РФ.

Кроме того, законопроект устанавливает, что граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут также получить возможность заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Инициатива также вводит новые сроки предельного возраста пребывания на военной службе для мужчин, заключивших контракты в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени. Так, согласно законопроекту, для имеющих воинские звания высших офицеров, в том числе генерал-полковников и адмиралов, предельный возраст составит 70 лет, для имеющих иные воинские звания - 65 лет.

Воинский учет и порядок освобождения от наказания

Документ также устанавливает, что граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, обязаны состоять на воинском учете. В настоящее время норма закона "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что такие лица не состоят на воинском учете. Инициатива предлагает признать эту норму утратившей силу.

Кроме того, законопроект также предлагает указать, что на осужденных граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, не распространяется ряд оснований для увольнения с военной службы. Сегодня, согласно закону, военнослужащий подлежит увольнению со службы, в том числе если в его отношении вступил в законную силу приговор о лишении свободы за умышленное преступление, у него есть вид на жительство другого государства, а также если гражданство военнослужащего было прекращено. Теперь, согласно законопроекту, такие нормы не коснутся осужденных граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракты с ВС РФ.

Документ также предлагает дополнить Уголовно-исполнительный кодекс РФ новой нормой, которая уточняет порядок освобождения от наказания и погашение судимости граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Согласно документу освобождение от наказания и погашение судимости таких граждан производится при поступлении в учреждение или орган, исполняющие наказание, соответствующего обращения командования воинских частей или личного обращения военнослужащего. Гражданам, освобожденным от наказания, или судимость которых погашена, выдается документ, подтверждающий освобождение от наказания или погашение судимости.