Косово — еще одна пешка в большой игре, в которой США ставят себя выше всех

Сербские военные и бронетехника у трассы между поселком Рашка и КПП Ярине на административной линии между центральной Сербией и севером Косово и Метохии.

Advance: официально США осудили эскалацию в Косово, но это не значит, что они ее не желают

Косово в мире рассматривают как часть конфликта между Востоком и Западом, а на Белград смотрят как на союзника Москвы, пишет Advance. Эскалация в регионе происходит в напряженный для сербов момент. И она может как отвлекать внимание от внутреннего бурления в Сербии, так и усиливать это бурление.

Антун Роша

В течение вчерашнего дня в Косово опять накалялась обстановка. Правда, на этот раз ситуация особенно острая. По последним данным, не менее 25 бойцов миротворческой миссии Североатлантического альянса получили ранения в столкновениях с сербскими протестующими на севере Косово. Непосредственно после этого президент Сербии Александр Вучич распорядился привести армию в высшую степень готовности.

Миротворческая миссия Североатлантического альянса в Косово, то есть KFOR "Силы для Косово", вскоре опубликовала сообщение, в котором осуждает эскалацию насилия. "В столкновениях с наиболее активными маргинальными частями протестующих несколько бойцов из итальянского и венгерского контингента "Сил для Косово" подверглись ничем не спровоцированным нападениям и получили травмы, в том числе переломы и ожоги, вследствие взрывов зажигательных смесей", — говорится в сообщении.

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что семь венгерских бойцов тяжело ранены, и что их перевезут на лечение в Венгрию. Остальные пострадавшие якобы являются итальянскими спецназовцами.

Отреагировала и Италия. "Происходящее совершенно неприемлемо и безответственно", — заявила пресс-секретарь итальянского премьер-министра Джорджи Мелони.

Потом Александр Вучич сообщил, что ранены 52 сербских протестующих, трое из которых получили серьезные ранения.

Косоварская сторона вполне ожидаемо обвиняет в эскалации сербов, а сербы — косоваров. Президент Косово Вьоса Османи заявила, что "нелегальные преступные группировки действуют по приказам Вучича", чтобы дестабилизировать ситуацию на севере Косово.

Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что это косовская сторона обостряет напряженность, и обвинил конкретно косовского премьер-министра Альбина Курти. Александр Вучич также призвал сербов на севере Косово избегать конфликтов с бойцами НАТО.

Но что там на самом деле произошло? Эскалация началась из-за действий косовской стороны. Недавно в Косово прошли муниципальные выборы, но сербы на севере Косово, где они образуют этническое большинство, эти выборы бойкотировали. Разумеется, это означает, что градоначальниками местных городов были соответственно выбраны этнические албанцы, которые вчера вошли в городские администрации, чтобы принять дела. Понятно, что там их ожидали сербские протестующие, которые не собираются позволять им работать.

Конфликты вспыхнули в Звечане, одном из городов на севере Косово. Местная полиция, состоящая из этнических албанцев, поскольку сербские силы в знак протеста ушли в прошлом году в отставку, применила слезоточивый газ после того, как мятежники попытались сломать баррикады и прорваться в городскую администрацию.

Потом на сцене появились члены миротворческой миссии Североатлантического альянса, но скоро и им досталось от сербских протестующих, которые забросали их баллонами со слезоточивым газом и другими предметами. Мятежники также написали на автомобилях НАТО букву Z, которая служит символом России в войне на Украине.

В городе Лепосавич, в самой северной части Косово, против протестующих выставили американских бойцов из миссии Североатлантического альянса, которые окружили здание администрации колючей проволокой. Там столкновения не были столь же ожесточенными, но позднее в тот же день мятежники забросали яйцами автомобиль, который принадлежит новому мэру города Лепосавича.

Также миротворческие силы НАТО блокировали и городскую администрацию в городе Зубин Поток.

Четвертый город, где сербы бойкотировали выборы, и где мэром тоже был избран этнический албанец, — Северная Косовская Митровица (часть Косовской Митровицы к северу от реки Ибар; де-факто это главный город Северного Косово). Но вчера протестов там не было.

Кто же прав? Конечно, ситуация сложная. Сербы своим бойкотом хотели сделать выборы, которые прошли в прошлом месяце, незаконными. Например, в Северной Митровице мэра избрали при явке всего 3,5%.

Понятно, что многие сербы, которые живут на севере Косово, на самом деле так и не смирились с независимостью, провозглашенной Косово в 2008 году. Они по-прежнему считают Белград своей столицей. Я напомню, что 90% населения Косово составляют этнические албанцы, а сербы живут практически исключительно на севере.

Но разве нельзя решить эту проблему, если предоставить сербам на севере Косово определенную степень автономии? Да, на самом деле этот вариант включен в договор, который в 2013 году Европейский Союз продвигал в качестве посредника. Согласно этому договору, сербы на севере Косово получили бы автономные муниципалитеты.

Значит ли это, что у сербов были бы свои городские и местные власти? Да, договор это предполагал. Даже если эти политические силы напрямую финансировались бы Белградом? Приштина явно против, и сейчас косовские власти явно пытаются навязать своих людей на севере, прекрасно осознавая, что это приведет к обострению обстановки.

Интересно, что Соединенные Штаты Америки, без которых не было бы косовской независимости, вчера осудили шаги Приштины. Вашингтон предупредил косовские власти, что, навязывая своих мэров сербскому большинству, Приштина перечеркивает все усилия, которые прилагаются для нормализации отношений.

Однако косоварский премьер-министр Курти неумолим. Вчера он переговорил по телефону с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. После этого Курти заявил, что "избранные мэры будут оказывать свои услуги всем гражданам".

Однако Курти, конечно, понимает, что такая позиция обречена. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил вчера вечером: "Общины с сербским большинством не могут жить под мэрами, которых выбирали не сербы".

Почему же сербы почти коллективно бойкотировали муниципальные выборы в прошлом месяце? Разве они не могли просто выбрать себе градоначальников и тем самым предотвратить подобную ситуацию? Выборы они бойкотировали в знак протеста, и этим шагом они хотели привлечь внимание к договору 2013 года, который все еще не исполнен. Можно сказать, что это продолжение событий прошлого года, когда 500 сербских полицейских вместе с сербским административным персоналом и судьями коллективно подали заявления об уходе в ноябре в знак протеста из-за плана косовского правительства заменить сербские регистрационные автомобильные номера на косовские.

В общем, сербы утверждают, что Приштина не выполняет свои обещания и не хочет предоставить им обещанную договором автономию.

Но разве все это не очередной фрагмент в общей картине напряженности на севере Косово, которая сохраняется уже более десятилетия? Да, но теперь примешан и другой фактор. Сербов на севере Косово проживает не так уж много — всего около 50 тысяч человек. Тут крайне важен широкий политический контекст. Не секрет, что ситуацию в Косово рассматривают и как часть потенциального конфликта между Востоком и Западом, и что на Белград по-прежнему смотрят как на союзника Москвы.

Ясно, что любая эскалация там в момент, когда на Украине продолжается вооруженный конфликт, автоматически становится опаснее точно так же, как любая эскалация в Боснии и Герцеговине. Кроме того, все это происходит в напряженный момент для Сербии. В последние дни в Белграде проходили многолюдные проправительственные и антиправительственные демонстрации. Недавний массовый расстрел в одной белградской школе послужил катализатором политических столкновений, в которых нередко участвуют даже региональные СМИ. В этом смысле эскалация в Косово может отвлекать внимание от внутреннего бурления в Сербии или может это бурление еще больше усиливать.

У Александра Вучича явно проблемы. Хотя ему удалось собрать значительное число сторонников на проправительственную демонстрацию в Белграде, кадры говорят о том, что протесты против него были более многолюдными и, похоже, более "аутентичными". Так как на проправительственные демонстрации, как сообщают источники, людей свозили со всей Сербии.

Конечно, Приштина может попытаться воспользоваться нестабильностью в Сербии и навязать свой полный контроль над Северным Косово. По этой причине Александр Вучич и распорядился привести войска в высшую степень готовности, тем самым давая понять, что нестабильность в Сербии все еще не так уж сильна.

Вообще, по сообщениям источников, Александр Вучич планирует в ближайшее время встретиться с послами США, России, Китая, Великобритании и главной миссии ЕС.

В сложившейся ситуации большую роль сыграют шаги косовских союзников. Хорошо, что Вашингтон предупреждает Приштину, что ее действия ведут к эскалации конфликта. Однако если все это лишь пустые слова, то ждать урегулирования не стоит. Складывается впечатление, что США не хотят эскалации в Косово, но, вполне вероятно, по этому поводу внутри США тоже есть разногласия. Пример — недавний удар по российскому Белгороду со стороны Украины. Вашингтон осудил это вторжение и даже весьма резко, но где пролегает линия между официальным и желаемым для Вашингтона? Ведь Джо Байден может сказать одно, а Линдси Грэм совсем другое.

В ситуации, сложившейся в Косово, более решительно следовало бы проявить себя Европейскому Союзу. Он должен настаивать на скорейшем примирении. С другой стороны, все хорошо понимали, что будет, если в понедельник на работу приедут градоначальники, за которых почти никто не голосовал…

Комментарии читателей:

SHOSH

Когда непоследовательности множатся так, что одна производит следующую, то получается классический пример хаоса. Накапливаются споры из прошлого, и многочисленные конфликтующие интересы, продуманная поддержка беспорядков, право сильного — все это ведет в пропасть. НАТО ставит себя выше ООН, а Косово и Метохия — только еще один флажок в геостратегической игре, и интересы албанцев и сербов тут вторичны. Социалистическую Федеративную Республику Югославию развалили, и образовались в разной степени бедные государства. Упадок продолжается. Но и у Европейского Союза перспективы на будущее не блестящие…

vlaman

Все ясно. Оккупированное и отторгнутое Косово и Метохия. Когда-нибудь они вернуться к своим детям! Будет, как на Украине: Запад и ковбои теперь отойдут в сторону и будут делать вид, что помогают, а страдать больше всех будут албанцы и сербы.

Korisnik_20468

Слишком много противоположных интересов, слишком много оружия, и слишком мало культуры толерантности, воли и понимания, что все можно решить мирно. Слишком много "доброжелательных" внешних "друзей"… Все это не может закончиться иначе, чем сейчас. А беспристрастность международных институтов насколько очевидна…