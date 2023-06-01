Белый дом: позиция США о поставках Украине ракет большой дальности остается без изменений

ЦАМТО, 31 мая. Позиция США о возможности предоставления Украине вооружений большой дальности остается без изменений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность поставок Киеву ОТР ATACMS.

"Никаких изменений относительно ракет большой дальности", – сообщила она журналистам, говоря о возможности поставок Киеву ОТР ATACMS.

В понедельник Джо Байден сказал, что США по-прежнему рассматривают вопрос о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

При этом ранее, в мае, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на сообщения о поставках Киеву британских крылатых ракет Storm Shadow.