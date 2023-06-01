Российский военкор сообщил об уничтожении в порту Одессы среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко» ВМС Украины

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Украинские ВМС потеряли единственный средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" проекта 773, о затоплении судна в порту Одессы сообщил в своем ТГ-канале военкор Руденко, ссылающийся на украинские источники.

По имеющейся информации, десантный корабль, находившийся в Одессе, был потоплен в результате ночного удара российских войск. После попадания на корабле начался пожар, в результате чего якобы сдетонировали боеприпасы в трюме и "Юрий Олефиренко" благополучно затонул. По данным украинских источников, среди экипажа СДК имеются потери.

В результате ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС Украины

- говорится в ТГ-канале.

Подтверждения эта информация не получила, украинские ресурсы об этом ничего не сообщают, да и вряд ли сообщат. Такие потери, если они все же происходят, стараются тщательно скрывать, особенно от противника. Стоит отметить, что в прошлом году также сообщалось о затоплении СДК "Юрий Олефиренко" в районе Кинбурнской косы, но корабль отделался незначительными повреждениями.

В 2022-м году также проходила информация о том, что он был потоплен во время боя у Кинбурнской косы, но по факту он тогда отделался легкими повреждениями от близких разрывов, но из строя не вышел

- заявил военный эксперт Борис Рожин.

В июне прошлого года СДК "Юрий Олефиренко" был переведен из Очакова в Одессу в связи с "низким морально-психологическим" состоянием экипажа, который отказался патрулировать Днестровский лиман.