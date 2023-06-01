Северная Корея не смогла вывести на орбиту первый разведывательный спутник «Маннигён-1»

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Северная Корея не смогла вывести на орбиту разведывательный спутник, запуск признан неудачным, но в Пхеньяне обещают уже в ближайшее время повторить попытку. Об этом сообщает северокорейское центральное телеграфное агентство ЦТАК.

КНДР попыталась вывести на орбиту спутник военного назначения "Маннигён-1", пуск ракеты-носителя "Чхоллима-1" был произведен в 06.27 (0.27 мск) 31 мая и прошел в штатном режиме. После отделения первой ступени, двигатели второй не сработали, после чего ракета упала в Желтое море. Национальное агентство космического развития КНДР уже начало расследование причин данного инцидента и обещает в ближайшее время повторить запуск.

Во время нормального полета новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" после отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море (...)

- говорится в сообщении ЦТАК.

Пока предварительными причинами инцидента в Пхеньяне назвали ненадежную и нестабильную работу новой системы двигателя ракеты и проблемы с топливом.

Между тем южнокорейские военные уже начали подъем из воды частей упавшей ракеты-носителя КНДР. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов республики. В Сеуле подтверждают, что северокорейская ракета не достигла точки вывода спутника на орбиту, после чего ичезла с экранов радаров. Как позднее оказалось, она упала в Желтое море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхандо.