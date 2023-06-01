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ТАСС

Белый дом заявил, что сделка о потолке госдолга не повлияет на финансовую помощь Киеву

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Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг сообщила, что администрация американского лидера призывает обе палаты Конгресса одобрить законопроект, который предусматривает повышение потолка госдолга до 1 января 2025 года

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Белый дом утверждает, что сделка администрации президента и конгрессменов-республиканцев о повышении потолка госдолга США не отразится на американской финансовой помощи Украине. Об этом во вторник заявила на брифинге глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

У нее спросили, считает ли она, что эта "двухпартийная договоренность повлияет каким-либо образом на возможности администрации выделять дальнейшую финансовую помощь Украине. "Я не думаю", - ответила Янг.

Она добавила, что администрация американского лидера настоятельно призывает обе палаты Конгресса одобрить законопроект, который предусматривает повышение потолка госдолга до 1 января 2025 года, и направить его на подпись президенту. Ожидается, что Палата представителей проголосует по инициативе в среду. Затем документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится к Байдену.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом тогда отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США и вызовет потрясения в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе регулярно проводили консультации. 

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