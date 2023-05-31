Эксперт: у нашего нового разведывательного спутника – хорошие показатели

Подберезкин: военных спутников, способных вести разведку объектов ВСУ, должно быть больше
Новый российский радиолокационный спутник будет вести разведку военных объектов Украины, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik возможности спутника оценил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Выведенный на орбиту новый российский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" ("Космос-2569") сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр", – рассказал собеседник агентства.
Спутник позволит наблюдать, например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов, добавил он.
Как отмечает РИА Новости, согласно данным профильных космических порталов, "Кондор-ФКА" получил в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) кодовое обозначение – COSMOS-2569.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал информацию.
Эксперт также ответил на вопрос, почему спутник сможет проводить разведку только два раза в сутки.