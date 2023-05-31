Войти
Интерфакс-АВН

Пекин поддерживает действия Сербии по защите суверенитета и территориальной целостности - МИД КНР

215
0
0
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Пекин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В Пекине следят за эскалацией напряженности между Косово и Белградом и поддерживают действия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, заявила во вторник на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай уделяет пристальное внимание ситуации и поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, выступает против односторонних действий, предпринимаемых временными органами самоуправления в Приштине", - приводит китайское издание Global Times заявление Мао Нин.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая, в Пекине призывают НАТО уважать суверенитет и территориальную целостность стран и предпринимать такие действия, которые способствуют миру в регионе.

В понедельник полицейские Косово и Силы НАТО для Косово (КФОР) оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, чтобы защитить их от недовольных сербов. В Звечане сербы попытались ворваться внутрь, из-за чего произошли столкновения с силами безопасности.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сербия
Проекты
NATO
Похожие новости
16.12.2022
ЕС должен "спасти" Балканы от России и Китая
05.12.2022
"Очень умный политик": польский посол в США рассказал о Путине и Украине
03.02.2022
Вот сколько сил Россия развернула вокруг Украины
01.11.2021
Москва – Средней Азии: не принимать у себя ни НАТО, ни США (The National Interest, США)
12.07.2017
Между войной и альянсом
22.05.2017
Безопасность страны в условиях слома существующего миропорядка
18.02.2010
Сотканы из противоречий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A