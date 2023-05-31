Пекин поддерживает действия Сербии по защите суверенитета и территориальной целостности - МИД КНР

Пекин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В Пекине следят за эскалацией напряженности между Косово и Белградом и поддерживают действия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, заявила во вторник на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай уделяет пристальное внимание ситуации и поддерживает усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности, выступает против односторонних действий, предпринимаемых временными органами самоуправления в Приштине", - приводит китайское издание Global Times заявление Мао Нин.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая, в Пекине призывают НАТО уважать суверенитет и территориальную целостность стран и предпринимать такие действия, которые способствуют миру в регионе.

В понедельник полицейские Косово и Силы НАТО для Косово (КФОР) оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, чтобы защитить их от недовольных сербов. В Звечане сербы попытались ворваться внутрь, из-за чего произошли столкновения с силами безопасности.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.