Войти
ТАСС

В Грузии назвали стремление Украины в НАТО одной из причин конфликта с Россией

208
0
0
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили.
Источник изображения: www.bbc.com

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО

ТБИЛИСИ, 30 мая. /ТАСС/. Желание украинского руководства привести страну в НАТО стало одной из причин конфликта с Россией. Об этом во вторник в Братиславе на конференции по безопасности Globsec заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я не хочу спекулировать и цитировать заявления российского правительства, но одной из причин было желание и стремление Украины стать членом НАТО, соответственно мы видим последствия", - сказал он.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Ирак
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
15.08.2022
Ноам Хомский: "Причина украинского конфликта — расширение НАТО на восток"
19.05.2021
"Захватят С-400 и РЛС": военные эксперты смоделировали захват Крыма спецназом США
19.03.2019
Parlamentn listy (Чехия): Генерал Павел распространяет ложь о НАТО. Политики не хотят злить вышестоящих и боятся оппозиции
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
03.11.2016
Россия становится для стран Центральной Европы все более серьезной проблемой (Rzeczpospolita, Польша)
16.04.2014
Расходы на оборону: Россия и Китай нагоняют Запад ("Deutsche Welle", Германия)
01.09.2010
Свидетельствует «Бдительный Орел»...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A