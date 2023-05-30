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Генерал Мизинцев – от замминистра МО до замкома ЧВК

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Генерал-полковник Михаил Мизинцев
Генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Источник изображения: © РИА Новости / Ольга Балашова

Генерал-полковник Михаил Мизинцев пользовался и пользуется неоспоримым уважением в среде боевых командиров, военных специалистов и военкоров, поэтому его недавнее увольнение из рядов Вооружённых Сил РФ вызвало у многих в военной и околовоенной среде, как минимум, недоумение.

Сейчас бывший зам.министра обороны работает заместителем командира ЧВК «Вагнер», и это его первое публичное интервью. В нём он рассказал, чем отличается его нынешнее место работы от прошлого, какие ошибки были допущены в ходе проведения СВО, и как нам добиться победы в военной операции.



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Страны
Россия
Проекты
ЧВК
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