До 36 кораблей, катеров и судов поступят в 2023 году в ВМФ РФ

С начала года флот уже получил шесть кораблей и судов различных классов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России с начала 2023 года получил 6 кораблей и судов различных классов, до конца года ожидается поступление еще 30 кораблей, катеров и судов. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"С начала года ВМФ получил 6 кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается еще порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года", - отмечается в сообщении по случаю подведения итогов в Главкомате ВМФ подготовки за зимний период обучения.

На заседании Военного совета ВМФ главнокомандующий адмирал Николай Евменов сообщил, что за зиму все плановые задачи, стоявшие перед флотом, успешно выполнены. Подготовлены экипажи кораблей и подводных лодок, проведено слаживание тактических групп кораблей.

Отмечалось, что подразделения береговых войск продолжают участие в специальной военной операции, а также выполняют поставленные задачи в Сирии.

Кроме того, в рамках международного военного сотрудничества в феврале состоялись совместные учения с военно-морскими силами ЮАР и Народной освободительной армии Китая, а в марте - с кораблями ВМС Ирана. В вопросах оперативной подготовки с лучшей стороны были отмечены Северный и Тихоокеанский флоты.

На заседании также обсудили оперативную и боевую подготовку, деятельность береговых войск, выполнение гособоронзаказа в интересах ВМФ, проведение отопительного периода, ремонта и содержания объектов казарменного фонда, инженерных сетей. Также было уделено внимание состоянию воинской дисциплины и правопорядка, защите прав военнослужащих и членов их семей, реализации социальных гарантий.