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ТАСС

Боррель полагает, что Россия не пойдет на переговоры по Украине, если не победит

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Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: EPA-EFE/ CHRISTINE OLSSON

Глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что "без оптимизма" смотрит на украинский конфликт

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель "без оптимизма" смотрит на ситуацию на Украине и считает, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, выступая на экспертном форуме в Барселоне, трансляцию которого вела внешнеполитическая служба ЕС.

"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит", - заявил он.

"Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом", - продолжил он. Из этого главный европейский дипломат сделал вывод, что ЕС "должен продолжать наращивать военную поддержку" Киева.

Ранее Боррель заявлял в Брюсселе, что, занимаясь координацией военной помощи Украине со стороны ЕС, он чувствует себя не главой дипломатии, а "министром обороны Евросоюза". 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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