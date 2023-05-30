"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары

Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары

МОСКВА, 29 мая/ Радио Sputnik. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.

В понедельник днем в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, уничтожив командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационную технику.

"Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят", – написал Буданов в Telegram-канале.

Российская армия с осени прошлого года наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С этого времени воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

Буданов ранее в интервью Yahoo News заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Так он ответил на вопрос о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо по поводу высказываний главы украинской военной разведки.

Официальный представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против терактов, кто бы их ни совершал.

При этом дипломат добавил, что "не может проверить" подлинность цитаты Буданова.

Радио Sputnik также написало, что обещавшего "убивать россиян" главу ГУР Минобороны Украины сравнили с Адольфом Гитлером и Усамой бен Ладеном.