Олег Евтушенко: «Самое главное в эпоху цифровизации – развивать критическое мышление»

В Президентской академии состоялась лекция исполнительного директора Государственной корпорации «Ростех» Олега Евтушенко для студентов и преподавателей вуза, посвященная деятельности Ростеха, цифровизации и геополитике. Инициатором встречи выступил Институт государственной службы и управления (ИГСУ) Академии, а модератором беседы стал и.о. директора института Руслан Корчагин.

Олег Евтушенко рассказал об истории создания Корпорации и масштабах ее деятельности, акцентировав внимание участников дискуссии на том факте, что Ростех – второй по величине работодатель России. При этом более половины продукции, выпускаемой его предприятиями, имеет военное назначение и оказывает существенное влияние на обороноспособность страны. Спикер пояснил, что основной деятельностью Корпорации и сферой его ответственности является планирование, отметив важность возрождения государственной системы долговременного планирования.

«Органов, подобных Госплану, в России пока нет, как нет и долгосрочной программы размещения производительных сил и трудовых ресурсов. Необходимо возродить и трансформировать идею Госплана на основе прорывных технологий и новых сущностей цифровой экономики», – считает исполнительный директор Ростеха.

В ходе лекции Олег Евтушенко осветил актуальные темы мирового технологического развития и неоднократно обращался за обратной связью к аудитории, отметив общую эрудицию, отличную подготовку и коммуникабельность студентов Академии. В живой беседе речь шла о побочных эффектах цифровизации, определении понятий «блокчейн» и «майнинг криптовалют» и их влиянии на мировые финансовые рынки, сути соотношения мирового долга и ВВП, будущем молодежи в 2035 году.

Особый интерес у аудитории вызвал подробный разговор о преимуществах и рисках применения искусственного интеллекта, технологиях обучения машин, а также прогнозах изменения рынка труда из-за внедрения ИИ. Спикер подчеркнул, что машины станут востребованными в сфере медицинской диагностики, аналитике в области экологии, сельского хозяйства, дорожного движения и чрезвычайных ситуаций, маркировке продукции, предоставлении рутинных госуслуг. Они смогут заменить 46% офисных сотрудников, но при этом не коснутся рабочих профессий, а потребность в специалистах с нестандартным мышлением станет еще выше. Олег Евтушенко успокоил аудиторию утверждением, что 175 млрд параметров, доступных ИИ, составляют всего 1/600 часть возможностей человеческого мозга, а значит «власть машин нам пока не грозит». Среди вызовов, которые несет ИИ, эксперт выделил высокую стоимость применения, возможное искажение информации и негативное общественное мнение.

«Из двух сценариев последствий для бизнеса, общества и рынка труда я выбираю оптимистический. ИИ станет мощным инструментом повышения производительности труда, что приведет к росту экономики и общего благосостояния», – заявил лектор.

Отдельное внимание во время лекции исполнительный директор Ростеха уделил актуальной проблематике, связанной с геополитической ситуацией в мире, ходом специальной военной операции и предпосылками ее начала. Спикер сделал экскурс в новейшую мировую историю, акцентировал внимание на событиях, ставших триггером противостояния России и Украины, раскрыл суть интересов иностранных государств и их влияния на развитие геополитического конфликта, а также затронул механику информационных войн, ведущихся обеими сторонами конфликта.

В заключение встречи Олег Евтушенко выделил качества, ведущие к успешной карьере, – жажду знаний, пытливый ум, инициативность, способность постоянно учиться и сохранять высокую работоспособность. «Самое главное в эпоху цифровизации – развивать критическое мышление», – подчеркнул почетный гость Академии.