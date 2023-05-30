Войти
ТАСС

СМИ сообщили о доставке индийского космического корабля на космодром для запуска к Луне

266
0
0
Луна и Земля
Луна и Земля.
Источник изображения: Chinese Academy of Sciences

Как сообщил телеканал Wion, аппарат Chandrayaan-3 перевезли из производственного и конструкторского центра UR Rao

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая. /ТАСС/. Индийский космический корабль Chandrayaan-3 доставлен в Космический центр имени Сатиша Дхавана для окончательной подготовки к своей лунной миссии. Об этом в понедельник сообщает индийский телеканал Wion.

По его информации, аппарат был перевезен из производственного и конструкторского центра UR Rao в Бангалоре на космодром для последних проверок и заправки топливом. Перевозка осуществлялась с помощью специализированного транспортера, обеспечивающего нужное давление, температуру и влажность, а также защищающего от пыли. В ходе транспортировки соблюдались максимальные нормы безопасности и секретности.

В настоящее время в Космическом центре им.Сатиша Дхавана ведутся активные работы по сборке и подготовке самой тяжелой индийской ракеты-носителя LVM3, которая предназначена для вывода космического корабля Chandrayaan-3 на околоземную орбиту, откуда он начнет свое движение к Луне.

Ранее, выступая на Индийском научном конгрессе, председатель Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Соманатх заявил, что "основная цель миссии - совершить безопасную посадку на Луну и убедиться, что бортовой луноход может выехать из посадочного модуля и перемещаться по поверхности Луны".

Первая индийская лунная автоматическая станция Chandrayaan-1 была выведена на орбиту спутника Земли в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года. Вторая индийская лунная миссия Chandrayaan-2 была отправлена к Луне 22 июля 2019 года - она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту, но и мягкую посадку спускаемого модуля Vikram, который должен был доставить на поверхность земного спутника небольшой луноход Pragyaan. Однако 7 сентября того же года, когда Vikram находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, и посадочный модуль разбился при ударе о лунную поверхность. При этом орбитальная станция Chandrayaan-2 продолжает работу на орбите Луны.

Теперь Индия хочет доставить на поверхность спутника Земли новый луноход и подготовила для этого новый спускаемый аппарат. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Похожие новости
04.12.2019
Спутник NASA обнаружил на Луне обломки индийского спускаемого аппарата "Викрам"
15.08.2019
Индийская лунная станция "Чандраян-2" покинула орбиту Земли и отправилась к Луне
26.03.2018
Индия перенесла запуск космического аппарата к Луне
20.02.2018
Индия планирует в апреле отправить к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2"
03.03.2014
Индия в этом году испытает пилотируемый космический корабль
10.02.2012
Что будет после «Фобоса»
04.12.2007
Старт первой индийской лунной миссии "Чандраян-1" назначен на 9 апреля 2008 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 09:53
  • 50238
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 09:45
  • 193
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:29
  • 2
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 29.05 21:43
  • 9
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 29.05 19:32
  • 1
Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину
  • 29.05 19:26
  • 1
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
  • 29.05 18:15
  • 1
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
  • 29.05 17:24
  • 2
Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства
  • 29.05 16:15
  • 33
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 29.05 15:38
  • 1
WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ
  • 29.05 15:37
  • 87
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны