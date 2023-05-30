Войти
ТАСС

В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow

280
0
0
Английские арсеналы содержат более тысячи единиц ракет Storm Shadow нескольких модификаций. Иллюстрация с сайта www.gov.uk
Английские арсеналы содержат более тысячи единиц ракет Storm Shadow нескольких модификаций. Иллюстрация с сайта www.gov.uk.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о передаче Киеву этих крылатых ракет воздушного базирования 11 мая

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель силовых структур ДНР.

"Сейчас системы ПВО все чаще успешно отрабатывают по британским ракетам. Каждый день количество уничтоженных в небе Storm Shadow становится больше", - сказал представитель силовых структур.

11 мая о передаче Киеву крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. 13 мая сообщалось о применении этих ракет для обстрела Луганска. 15 мая Министерство обороны РФ впервые информировало о том, что российские средства ПВО сбили ракету Storm Shadow. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
29.05.2023
Артемовск освобожден, на очереди Марьинка и Авдеевка
22.05.2023
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
17.05.2023
США заявили, что не могут подтвердить перехват ракеты Storm Shadow средствами ПВО РФ
16.05.2023
"Очередной щедрый вклад": Лондон пообещал Киеву ударные дроны с действием до 200 км
16.05.2023
Минобороны сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты Storm Shadow в ДНР
03.05.2023
"Применить внезапно и в больших объемах". Зачем Украине британские ракеты Storm Shadow
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 09:53
  • 50238
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 09:45
  • 193
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:29
  • 2
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 29.05 21:43
  • 9
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 29.05 19:32
  • 1
Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину
  • 29.05 19:26
  • 1
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
  • 29.05 18:15
  • 1
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
  • 29.05 17:24
  • 2
Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства
  • 29.05 16:15
  • 33
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 29.05 15:38
  • 1
WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ
  • 29.05 15:37
  • 87
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны