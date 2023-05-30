В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow

Английские арсеналы содержат более тысячи единиц ракет Storm Shadow нескольких модификаций. Иллюстрация с сайта www.gov.uk.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил о передаче Киеву этих крылатых ракет воздушного базирования 11 мая

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель силовых структур ДНР.

"Сейчас системы ПВО все чаще успешно отрабатывают по британским ракетам. Каждый день количество уничтоженных в небе Storm Shadow становится больше", - сказал представитель силовых структур.

11 мая о передаче Киеву крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. 13 мая сообщалось о применении этих ракет для обстрела Луганска. 15 мая Министерство обороны РФ впервые информировало о том, что российские средства ПВО сбили ракету Storm Shadow.