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ЦАМТО

На средний морской танкер "Василий Никитин", строящийся по заказу МО РФ, погрузили главные двигатели

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Закладная доска среднего морского танкера проекта 23130 "Василий Никитин" (заводской номер 902), заложенного для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" в Шлиссельбурге 26.03.2021
Закладная доска среднего морского танкера проекта 23130 "Василий Никитин" (заводской номер 902), заложенного для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" в Шлиссельбурге 26.03.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 29 мая. Корабелы Невского ССЗ (входит в ОСК) погрузили главные двигатели на строящийся средний морской танкер "Василий Никитин".

Главный двигатель имеет вес почти 60 тонн, отличается повышенной мощностью и энергоэффективностью, он позволит судну совершать долгие походы в качестве сопровождения судов МО РФ. После погрузки крупногабаритного оборудования заводчане продолжат формирование машинного отделения, кормовой части корпуса и надстройки.

Строящийся для Минобороны РФ танкер предназначен для приема, хранения и транспортировки различных типов грузов. Функциональные возможности танкера позволяют ему выдавать горючее и другие виды жидких грузов на ходу одновременно трем кораблям, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 м на любой борт или кильватерным способом.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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