На средний морской танкер "Василий Никитин", строящийся по заказу МО РФ, погрузили главные двигатели

ЦАМТО, 29 мая. Корабелы Невского ССЗ (входит в ОСК) погрузили главные двигатели на строящийся средний морской танкер "Василий Никитин".

Главный двигатель имеет вес почти 60 тонн, отличается повышенной мощностью и энергоэффективностью, он позволит судну совершать долгие походы в качестве сопровождения судов МО РФ. После погрузки крупногабаритного оборудования заводчане продолжат формирование машинного отделения, кормовой части корпуса и надстройки.

Строящийся для Минобороны РФ танкер предназначен для приема, хранения и транспортировки различных типов грузов. Функциональные возможности танкера позволяют ему выдавать горючее и другие виды жидких грузов на ходу одновременно трем кораблям, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 м на любой борт или кильватерным способом.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".