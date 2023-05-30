МИД Китая предложил СМИ Запада опираться на официальную информацию о поездке эмиссара КНР

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на источники, что Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе России

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Западные СМИ должны опираться на официальную информацию китайской стороны о заявлениях, которые в ходе своей недавней международной поездки сделал спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Прошу вас ориентироваться на [официальные] информационные сообщения, которые китайская сторона опубликовала прежде", - заявила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который попросил подтвердить недавно опубликованную информацию газеты The Wall Street Journal касательно данной поездки.

Официальный представитель также обратила внимание на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который утверждает, что связывался с заинтересованными сторонами, и государства, которые посетил спецпредставитель, не подтвердили, что Ли Хуэй делал заявления именно так, как об этом пишет указанное издание.

The Wall Street Journal проинформировала в пятницу со ссылкой на источники, что Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе РФ. Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию.