Войти
ТАСС

МИД Китая предложил СМИ Запада опираться на официальную информацию о поездке эмиссара КНР

258
0
0
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на источники, что Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе России

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Западные СМИ должны опираться на официальную информацию китайской стороны о заявлениях, которые в ходе своей недавней международной поездки сделал спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Прошу вас ориентироваться на [официальные] информационные сообщения, которые китайская сторона опубликовала прежде", - заявила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который попросил подтвердить недавно опубликованную информацию газеты The Wall Street Journal касательно данной поездки.

Официальный представитель также обратила внимание на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который утверждает, что связывался с заинтересованными сторонами, и государства, которые посетил спецпредставитель, не подтвердили, что Ли Хуэй делал заявления именно так, как об этом пишет указанное издание.

The Wall Street Journal проинформировала в пятницу со ссылкой на источники, что Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе РФ. Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Польша
Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
13.03.2023
Европейская оборона по-прежнему зависит от США
28.11.2022
Украинский кризис воскресил НАТО, но поздно. Европе грозят бунты
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
04.12.2019
Рено Жирар: "За свободный диалог с Россией" (Le Figaro, Франция)
18.02.2019
Пазл не складывается: в Мюнхене вновь констатировали угрозы миру
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 09:53
  • 50238
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 09:45
  • 193
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:29
  • 2
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 29.05 21:43
  • 9
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 29.05 19:32
  • 1
Надувные макеты танков Leopard 2A4 отправлены на Украину
  • 29.05 19:26
  • 1
В США рассказали об украинских носителях ракет Storm Shadow
  • 29.05 18:15
  • 1
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
  • 29.05 17:24
  • 2
Польская армия хочет купить в США аэростаты для мониторинга воздушного пространства
  • 29.05 16:15
  • 33
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 29.05 15:38
  • 1
WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ
  • 29.05 15:37
  • 87
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны