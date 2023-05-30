Reuters: слова сенатора Грэма о "гибели русских" могли быть вырваны из контекста

Высказывание политика относилось к обсуждению "украинского сопротивления", отмечает агентство

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Высказывания американского сенатора Линдси Грэма в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским могли быть вырваны из контекста. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с полной записью встречи Грэма с украинским лидером.

На первоначально опубликованных Киевом фрагментах видеозаписи встречи содержится высказывание Грэма об "инвестициях в смерть русских" со стороны Вашингтона. Как сообщает агентство, в полной версии записи фразы сенатора о "гибели русских" и "самой удачной инвестиции" США разнесены по времени, в то время как в прежней нарезке они следовали одна за другой. Как отмечает Рейтер, цитата об инвестициях якобы относится к военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, в то время как фраза сенатора о "гибели русских" была произнесена в контексте обсуждения "украинского сопротивления" с Зеленским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал "позором для США" слова сенатора. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила американскому сенатору, что одна из "инвестиций" США привела ко Второй мировой войне и Холокосту. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.