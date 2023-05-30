Совбез Белоруссии: Минск принял меры по прикрытию дорог на границе с РФ

Совбез Белоруссии: Минск прикрыл дороги на границе с РФ для обеспечения безопасности

МОСКВА, 28 мая/ Радио Sputnik. Минск принял необходимые меры по прикрытию дорог на границе Белоруссии с Россией, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что Минск "ни в коей мере" не закрывается от России. Данные меры направлены на обеспечение безопасности людей, как на территории Белоруссии, так и на территории РФ.

"Понимая, что как таковой границы с РФ у нас нет, мы предприняли ряд шагов по прикрытию, в том числе, различных дорог неосновного пользования. Это было направлено, прежде всего, для обеспечения безопасности людей, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации", – сказал Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, в Белоруссии усилена государственная граница, организовано тесное взаимодействие между всеми спецслужбами, в частности, КГБ, органами пограничной службы, МВД.

"Ну и как бы вторым эшелоном выдвинуты и стоят Вооруженные силы, то есть подразделения сил специальных операций, которые прикрывают основные направления террористического движения, где могут пройти незаконные вооруженные формирования", – добавил Вольфович.

Радио Sputnik также написало, что Украина разорвала еще два соглашения о госгранице с Белоруссией и РФ.