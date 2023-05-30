«Ракета «Кинжал» замедляется при пикировании»: аналитик в США заявил о «недостатках» гиперзвукового оружия

Источник изображения: topwar.ru

Западное «экспертное» сообщество пытается спасти репутацию американского ЗРК Patriot, который недавно продемонстрировал свою боевую несостоятельность, будучи уничтоженным в ходе удара российской ракеты «Кинжал» в Киеве.

Дэвид Райт из Массачусетского технологического института считает, что «Кинжалы» и гиперзвуковое оружие средней дальности в целом далеки от технологической зрелости и им не стоит отдавать приоритет.

В своих размышлениях, опубликованных в издании Defense News, он исходит из того, что заявления киевского режима о якобы перехвате ракет «Кинжал» с помощью поставленных США Patriot «заслуживают доверия». В техническом аспекте аналитик рассуждает об уязвимости гиперзвуковых ракет средней дальности из-за колебаний в скорости их полёта:

Максимальная скорость «Кинжала» составляет примерно 10 Махов, но она резко падает, когда он начинает проходить через плотную атмосферу, чтобы поразить цель на земле. По моим оценкам, «Кинжал» серьёзно замедляется во время пикирования, давая возможность современным версиям РАС-3 [ЗУР комплекса Patriot] его перехватить.

При этом американский аналитик ссылается на некое «техническое моделирование», которое показывает, что разрабатываемые в США гиперзвуковые ракеты ARRW для ВВС и CPS для флота «могут быть уязвимы для перехвата ЗУР».

С его слов, расчёты демонстрируют, что скорость уменьшается из-за воздушного сопротивления во время фазы планирования, особенно если ракеты значительно маневрируют, и будет падать еще больше по мере погружения в более плотную атмосферу на пути к их целям на земле.

Источник изображения: topwar.ru

Как считает Райт, эту проблему можно решить только путём увеличения начальной скорости полёта гиперзвукового оружия. Однако это приведёт к более интенсивному нагреву корпуса ракеты, «что является основным препятствием при разработке этого оружия». Кроме того, увеличение скорости скажется на габаритах и весе изделий, ограничивая возможности их размещения на носителях.

Как он полагает, установка силовой установки, такой как прямоточный воздушно-реактивный двигатель, может помочь оружию поддерживать необходимую скорость в фазе планирования. Но эти двигатели вряд ли будут достаточно мощными, чтобы серьёзно противодействовать экспоненциально возрастающему сопротивлению воздуха, возникающему на этапе пикирования, то есть они не смогут компенсировать падение скорости и, соответственно, устранить угрозу перехвата.

Со слов аналитика, эта проблема характерна для любого гиперзвукового орудия, будь оно американского происхождения (а такового пока не существует) или российского и китайского (например, «Циркон» либо DF-ZF). В этой связи он полагает, что в сравнении с баллистическими ракетами средней дальности гиперзвуковые системы не несут никакого технологического прорыва, будучи также уязвимыми для продвинутых ЗУР.

Украинский опыт с «Кинжалом» может стать тревожным звонком для России, который необходимо учесть и в США. Нужно чётко сопоставить реальный потенциал гиперзвуковых ракет и те средства, которые выделяются на их создание

- делает вывод Райт, заявляя о принципиальном недостатке этого боевого средства.

Вся проблема для так называемой аналитики Райта состоит в том, что он строит её на базе заявлений киевского режима и, судя по всему, на той самой фотографии Кличко, стоящего возле непонятного предмета, уж точно не являющегося частью «Кинжала». Соответственно, можно сколько угодного говорить о якобы уязвимости гиперзвуковых ракет, но все эти разговоры воспринимаются не более чем западное самоуспокоение.