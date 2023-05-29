Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье.

Соседние с Беларусью Польша и Литва непрерывно создают инциденты на западной границе страны. Это и закрытие пограничных переходов, и намеренные задержки в оформлении документов на пересечение границы, и применение силы против мигрантов, и вытеснение их в Беларусь.

Стоит подчеркнуть, что в последнее время Варшава и Вильнюс легализовали жесткую пограничную политику против беженцев. Например, в Литве вступил в силу закон, позволяющий выдворять из страны нелегальных мигрантов без рассмотрения их ходатайств об убежище. Хотя, такая практика применялась и ранее наряду с применением силовыми структурами насильственных действий против мигрантов, в том числе детей, женщин и стариков.

Все время фиксируются преступления Польши и Литвы против беженцев. Так, польские пограничники, полиция и военнослужащие неоднократно применяли против несчастных людей, вынужденных бежать из стран охваченных войной в поисках мирной жизни, водометы, газ, избивали и вытесняли их на территорию Беларуси. Неоднократно пограничники соседних стран подбрасывали на белорусскую территорию трупы мигрантов.

В результате таких вот действий силовиков Польши и Вильнюса тысячи беженцев находились у белорусской границы, как вблизи пунктов пропуска, так и в стихийных лагерях в приграничных лесах. Скопление этих людей стало политическим инструментом дестабилизации ситуации в Беларуси.

При этом информация об этих инцидентах намеренно искажается руководствами соседних стран. Ответственность за миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС коллективный Запад возлагает на белорусское руководство. Для этого развернута целая дезинформационная кампания, как на международном уровне, так и внутри Польши и Литвы.

До сих пор только ленивый западный политик не назвал Минск «организатором» миграционного кризиса и не обвинил в «гибридной атаке» на Польшу и Литву. Такие выпады в сторону белорусского государства были сделаны на международных форумах и площадках самого различного уровня.

Как элемент этой информационной кампании можно считать ежедневную публикацию пограничными службами соседних республик отчетов о том, как якобы десятки мигрантов пытаются нелегально пересечь польско-белорусскую или литовско-белорусскую границу.

Вот пример таких польских коммюнике: «18 мая, 75 мигрантов пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Иностранцы, пытавшиеся в этом году нелегально перебраться из Беларуси в Польшу, прибыли из 42 стран. С начала 2023 года пограничники пресекли более 9,5 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Такая справка пограничной службы Польши, специально включает цифры за год, что должно усиливать давление на людей. Кроме статистики в каждом таком коммюнике прямо подчеркивается, что «миграционный кризис искусственно вызван белорусскими и российскими службами». По сути же, общественность убеждают в абсурде, а именно в том, что Минск виноват в том, что граждане Африки или Азии стремятся попасть в Польшу или Литву.

На самом деле власти этих стран еще со времен миграционного кризиса 2015 года выступают против приема азиатско-африканских мигрантов, даже несмотря на то, что они практически сразу отправляются в более благополучные страны ЕС. Вопрос приема беженцев всегда был и остается своего рода предметом торга Варшавы и Вильнюса с ЕС за финансирование из бюджета Евросоюза – чем меньше выделяется средств, тем жестче становится миграционная политика этих государств.

Вот и сегодня Европейская комиссия вернулась к вопросу об обязательном переселении мигрантов в государства-члены союза. Польша под властью партии «Право и справедливость» по-прежнему отказывается их принять. Если страны ЕС не захотят на это согласиться, то Комиссия предложит штраф в эквиваленте 22 тыс. евро за одного непринятого мигранта.

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что Польша против такого решения. Причина всему то, что ЕС дает мало денег. Как указал Садось, в Польше 1 млн беженцев из Украины, а ЕС предоставил для них 200 млн евро. Он подчеркнул, что ЕК выделила Польше 200 евро на одного беженца из Украины, и в то же время планирует взыскать со стран, которые не захотят принимать незаконных мигрантов по механизму принудительного переселения, сумму в 22 тыс. евро. Очевидно, что Варшава опять торгуется.

Сами беженцы справедливо полагают, что европейские государства, принявшие деятельное участие в разрушении их стран, несут моральную ответственность перед людьми, чьи мирные жизни они уничтожили. Об этом же сказал и глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер, комментируя кризис на белорусско-польской границе: «Мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев».

Павел Ковалёв