Войти
Интерфакс-АВН

Очередной комплект ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию - Минобороны республики

310
0
0
Радар дальнего обнаружения 92Н6А ЗРК С-400
Радар дальнего обнаружения 92Н6А ЗРК С-400.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Минск. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Очередной комплект ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны республики.

"Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

"На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом", - подчеркнули в белорусском военном ведомстве.

Сообщается, что поставка осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией.

"В Беларуси продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск (сил), в том числе оснащение соединений и воинских частей Вооруженных сил новыми современными образцами вооружения", - отметили в Минобороны.

"Почему именно С-400? На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей - средства воздушного нападения, в том числе летящих по баллистическим траекториям с дальностью до 400 км. Высокие характеристики, тактико-технические данные комплекса, подготовленные боевые расчеты - это серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан", - прокомментировал прибытие ЗРК командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович, слова которого приводит военное ведомство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
22.05.2023
Эксперт: выставка MILEX стала весомым вкладом в интеграцию ВС РФ и Белоруссии в пику НАТО
23.06.2017
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
13.05.2016
ВПК России не может зависеть от лицемерного союзника в Минске: надо спешить
07.08.2008
Войска ПВО подготовят для защиты от воздушно-космического нападения
22.02.2008
Белоруссия купит российские зенитно-ракетные комплексы С-400
24.08.2007
Белоруссия планирует закупить С-400
21.08.2007
Россия окружает себя "Печорой"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 10:17
  • 184
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 29.05 09:55
  • 50201
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.05 09:14
  • 1
Лавров указал на заблуждение США по поводу их самосохранения в случае войны
  • 29.05 08:18
  • 13
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 29.05 07:57
  • 5
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 29.05 00:42
  • 1
В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности
  • 29.05 00:28
  • 1
В России заметили новый бронетранспортер
  • 28.05 19:24
  • 86
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 28.05 18:56
  • 2
Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
  • 28.05 18:12
  • 1
Интервью нового генерального директора УЗГА
  • 28.05 17:18
  • 1
Киев сотворил из "крепости Бахмут" миф. Но Россия его разрушила
  • 28.05 15:23
  • 2472
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.05 14:27
  • 5
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 28.05 09:05
  • 2
В Алжир поставлен первый самолет-амфибия Бе-200
  • 28.05 04:44
  • 2
Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут на два года