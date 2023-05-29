Очередной комплект ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию - Минобороны республики

Минск. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Очередной комплект ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны республики.

"Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

"На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом", - подчеркнули в белорусском военном ведомстве.

Сообщается, что поставка осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией.

"В Беларуси продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск (сил), в том числе оснащение соединений и воинских частей Вооруженных сил новыми современными образцами вооружения", - отметили в Минобороны.

"Почему именно С-400? На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей - средства воздушного нападения, в том числе летящих по баллистическим траекториям с дальностью до 400 км. Высокие характеристики, тактико-технические данные комплекса, подготовленные боевые расчеты - это серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан", - прокомментировал прибытие ЗРК командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович, слова которого приводит военное ведомство.