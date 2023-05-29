Делимитация армяно-азербайджанской границы должна вестись на условиях Баку - Алиев

Баку/Ереван. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Делимитация армяно-азербайджанской границы должна проводиться на условиях Баку, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Делимитация границ (с Арменией - ИФ) должна быть на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирное соглашение должно основываться на международных нормах, должна быть открыта дорога (железнодорожная - ИФ-Аз) в Нахчыван. Из Карабаха должны быть выведены все представители Вооруженных сил Армении. Это наши условия", - сказал Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района.

По его словам, события, произошедшие в регионе за последние два с половиной года, должны пробудить карабахских армян от грез.

"Между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано мирное соглашение на основе принципа территориальной целостности", - сказал он.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил, что процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджан должен быть осуществлен на основе карт Генштаба ВС СССР.