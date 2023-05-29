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ТАСС

Посол РФ заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом на своих условиях

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Андрей Келин
Андрей Келин.
Источник изображения: militarynews.ru

Андрей Келин заявил, что России необходимо, чтобы Украина не представляла угрозы для нее, и чтобы к россиянам и украинцам относились как к представителям остальных стран мира

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но не откажется от своих условий. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью телекорпорации Би-би-си.

"Мы хотим мира, но, конечно, есть условия. Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России - это первое. И второе - чтобы к россиянам и украинцам относились как к [представителям] остальных стран мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам или немцам в Швейцарии, а не по-особенному. Мы не можем терпеть дискриминации. Это грубое нарушение [Всеобщей] декларации прав человека и всех других документов", - сказал посол, охарактеризовав как "крайний национализм" происходящее на Украине.

Нынешней военной целью Келин назвал "освобождение Донбасса от оккупации". Дипломат считает "большой ошибкой идеалистов" представление о том, что Украина может одержать победу над Россией.

"Мы могли бы заключить мир завтра, если бы украинская сторона была готова вести переговоры, но условий сейчас для этого нет, потому что президент Украины запретил любые переговоры", - продолжал посол, заметив, что не считает хорошей идеей заморозку конфликта. "Это не создает платформы для стабильного и долгосрочного мира в Европе", - пояснил Келин.

Он напомнил в очередной раз, что российская ядерная доктрина (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) не предусматривает применения ядерного оружия во время конфликта на Украине. Келин предупредил о рисках эскалации конфликта путем наращивания поставок вооружений Киеву. 

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Ядерный щит
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