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ТАСС

Слуцкий заявил, что названные Подоляком условия урегулирования конфликта - "путь в никуда"

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил отсутствие конструктивных предложений в высказывании советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Условия урегулирования конфликта на Украине, названные советником главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, - это "путь в никуда". Такое мнение в субботу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Подоляк неадекватен. Только так можно оценить высказывания советника офиса президента Украины. Обозначенные им "реалистичные условия" урегулирования украинского конфликта - путь в никуда. А точнее - в затяжное кровопролитное противостояние", - написал политик в своем телеграм-канале.

Слуцкий также заявил об отсутствии конструктивных предложений в высказывании Подоляка.

"Естественно, конструктива во всем этом - жирный ноль. Если только это не игра на публику и спонсоров в расчете на очередные миллиарды западной военной помощи Киеву", - написал политик.

Ранее Подоляк на своей странице в Twitter перечислил "реалистичные" условия Украины, среди которых назвал "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины", "окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран", "закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ", "сокращение наступательного вооружения (ракет большой дальности)", а также организацию "международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом РФ" и "программу репарационных выплат". 

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