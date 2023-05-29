Степень вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине растет, но это не может изменить ситуацию, СВО будет продолжаться - Песков

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Рост вовлеченности стран коллективного Запада в конфликт на Украине может растянуть его по времени, но не может изменить ситуацию, Россия продолжит операцию и обеспечит свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит", - заявил пресс-секретарь президента РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, где предел эскалации с учетом очередных планов Запада по поставке Киеву вооружений, в том числе истребителей.

Песков добавил: "Очевидно, что каждый день растет степень вовлеченности - прямой и косвенной вовлеченности - стран, как мы говорим, коллективного Запада в этом конфликте. Это может растянуть конфликт по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом, это вообще не может изменить ситуацию".