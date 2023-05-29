СМИ: раскрыты характеристики морских дронов, атаковавших корабль «Иван Хурс» ВМФ России

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Раскрыты характеристики морских дронов, атаковавших недалеко от пролива Босфор корабль «Иван Хурс» Черноморского флота ВМФ России. Атака была осуществлена украинскими военными, применившими беспилотные катера западного производства.

Об этом агентству РИА Новости рассказал компетентный источник.

Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году

- утверждает собеседник журналистов.

В катерах, атаковавших корабль, были вмонтированы системы управления при помощи спутникового интернета от американской компании Starlink, которые она поставляла Украине. Источник сказал, что дроны получали целеуказание от американских систем разведки. Он уверен, что и сами беспилотники не были изготовлены на Украине.

Эксперт добавил, что в Незалежной действительно собирают морские дроны «Мыкола» из комплектующих, произведенных на Западе, но их внешний вид отличается от аппаратов, атаковавших «Иван Хурс».

Источник считает, что выбор места атаки на корабль, осуществлявшего наблюдение за трубопроводами «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также участвующего в обеспечении безопасности «зерновой сделки» в турецких водах, является тревожным сигналом.

Диверсия против ВМФ России в исключительной морской экономической зоне Турции является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии российско-украинского конфликта

- заявил источник.