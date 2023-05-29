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ТАСС

В офисе Зеленского утверждают, что отличная от Киева позиция Ватикана лишь усугубит кризис

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Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Украина примет предложения Ватикана по урегулированию конфликта только в том случае, если резиденция Папы Римского будет выступать за вывод войск РФ с территории Украины

РИМ, 27 мая. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев будет готов принять предложения Ватикана по урегулированию, если Святой престол будет отстаивать интересы Украины.

"Территориальная целостность отвечает одному из основополагающих принципов международного права. Не думаю, что кто-то может поставить под сомнение этот пункт, - сказал он в опубликованном в субботу интервью газете Corriere della Sera. - Если Ватикан будет выступать за вывод российских войск с территории Украины, потребует доступа и возвращения военнопленных, украинских гражданских лиц <...>, то мы будем приветствовать такую инициативу. Если же Святой престол будет придерживаться другой точки зрения, то, к сожалению, это только углубит кризис".

Ранее Подоляк подверг критике "компромиссные" и якобы выгодные России предложения по урегулированию конфликта на Украине, с которыми выступают Бразилия, Ватикан, Китай и страны Африки. Его неприятие вызвало предложение немедленно прекратить военные действия и приступить к мирным переговорам.

Папа Римский Франциск назначил своим спецпосланником по мирному урегулированию главу Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи. Пока детали его миссии не разглашаются. Как сообщило в четверг агентство ANSA, Дзуппи уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он поехать в Киев и Москву. При этом кардинал отметил, что его миссия, согласованная с Папой и Госсекретариатом (правительством) Ватикана, призвана "способствовать диалогу", а также имеет своей целью "выразить близость жертвам" конфликта.

В пятницу понтифик в интервью телеканалу Telemundo назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир - возможным только при их контакте. 

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Бразилия
Китай
Россия
Украина
Франция
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