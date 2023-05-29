В НАТО не хватает ракет для F-16 — кто поставит их Украине?

До сих пор непонятно, кто из западных партнеров Киева будет поставлять ему ракеты для истребителей F-16, учитывая, что большинству стран НАТО их сейчас недостает, отметил Эдвард Стрингер, маршал авиации британских ВВС в отставке, который ранее занимал должность гендиректора отдела объединенных сил Минобороны Соединенного королевства.

"Гораздо большая проблема заключается в том, кто поставляет ракеты класса "воздух-воздух"... Хотя национальные военные запасы засекречены, ни для кого не секрет, что большая часть военно-воздушных сил НАТО испытывает в них нехватку", — рассказал Стрингер в статье, которая опубликована в Financial Times.

Кроме этого, маршал подчеркнул, что требуется долговременное обучение украинских летчиков, которые без тренировок не смогут грамотно управлять истребителями F-16. Остается также вопросом, добавил эксперт, кто будет заниматься ремонтом и обслуживанием истребителей.