Лула да Силва в разговоре с Путиным выразил готовность содействовать урегулированию на Украине

Президент Бразилии также сообщил, что не сможет приехать на ПМЭФ

Мадрид. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что провел разговор по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого заверил его в готовности помогать с мирным урегулированием конфликта на Украине, передает в пятницу бразильское издание "Глобу".

"Я провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поблагодарил его за приглашение на Петербургский международный экономический форум и сообщил, что не могу в данный момент приехать в Россию. Я вновь заявил о готовности Бразилии, которая вместе с Индией, Индонезией и Китаем, согласна вести переговоры... в поисках мира", - приводит издание заявление президента Бразилии.

По словам Лулы да Силвы, он готов приехать в Москву и в Киев, "когда это будет необходимо", но пока он не видит в этом смысла. Он пояснил, что на его взгляд пока не видно готовности завершить кризис. При этом он указал на необходимость вести диалог о мире, чтобы предотвратить гибель людей.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что телефонный разговор президентов РФ и Бразилии Путина и Лулы да Силвы состоялся по инициативе бразильской стороны. По информации Кремля, Лула да Силва "поделился впечатлениями от участия в недавнем саммите "Группы семи" (Япония, г.Хиросима, 20-21 мая с.г.), а также изложил свое видение возможных посреднических усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине".