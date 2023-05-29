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Военное обозрение

Министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала отправку Украине танков Leopard 2A4 и БТР М113

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Источник изображения: topwar.ru

Испания готовит новый пакет военной помощи Украине, об этом заявила министр обороны этой страны Маргарита Роблес на встрече контактной группы "Рамштайн".

По данным пресс-службы Минобороны Испании, в очередной пакет военной помощи войдут четыре танка Leopard 2A4, которые Мадрид все никак не может передать Киеву и перебрасывает с одной отправки в другую, а также новую партию бронетранспортеров M113 из наличия испанской армии. Количество БТР не называется. Сроки поставки Роблес не назвала, но предполагается, что все это прибудет на Украину уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что испанцы довольно активно снабжают украинскую армию старыми американскими бронетранспортерами, снятыми с консервации, на сегодняшний день поставив ВСУ две партии М113, причем часть из них шла в версии самоходного миномета калибра 120 мм. Всего Киев получил от Мадрида 40 БТР.

А вот с танками у Испании не все получается, как оказалось, находящиеся на хранении ОБТ Leopard 2A4 находятся в ужасном техническом состоянии, и их пришлось восстанавливать. Первую партию из шести танков Испания отправила на Украину еще в конце марта через Польшу, а вот вторую из четырех Leopard 2A4 до сих пор никак не отправит, но обещает передать в ближайшее время.

Техника уже завершила восстановление на оборонном предприятии Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье и готовится к отправке на полигон, где пройдет испытания для получения боевого сертификата.

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Страны
Испания
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M113 БТР
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