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Интерфакс-АВН

НАТО хочет предложить Украине повысить ее статус в отношениях с альянсом - СМИ

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главы МИД стран альянса обсудят на следующей неделе создание Совета НАТО-Украина

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО планируют предложить Украине повышение статуса ее отношений с альянсом, но вопрос потенциального присоединения этой страны к НАТО отложат на более дальний срок, сообщает Euractiv со ссылкой на осведомленных дипломатов.

"НАТО собирается предложить Украине повысить уровень отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Украины и ее заявки на членство в альянсе. При этом любой конкретный план действий для вступления все еще остается более отдаленной перспективой", - информирует портал.

По словам собеседников портала, это будет первый шаг "по укреплению политического партнерства" между НАТО и Киевом с момента, как "Украина подала заявку на членство в альянсе".

Euractiv отмечает, что НАТО хочет "повысить статус Украины как партнера без предложения ускоренного вступления".

Издание еще в марте сообщало, что страны Североатлантического альянса рассматривали возможность повысить статус отношений с Киевом, создав "Совет НАТО-Украина". По данным Euractiv, теперь главы МИД стран НАТО планируют провести встречу в Осло на следующей неделе, на которой обсудят формат и сроки создания такого совета, а также дальнейшую военную помощь Украине.

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Страны
Норвегия
Украина
Проекты
NATO
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