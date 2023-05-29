США согласились на поставку F-16 Украине – но не просто так

Geopolitika.news: поставки F-16 на Украину призваны затянуть конфликт

После падения "крепости Бахмут" Вашингтон изменил решение и согласился поставить на Украину F-16, которыми располагают союзники, пишет Geopolitika.news. США делают это либо ради перелома в конфликте, во что трудно поверить, либо хотят максимально затянуть вооруженный конфликт, считает автор статьи.

Зоран Метер

США внезапно изменили свое решение относительно поставок F-16. Еще до вчерашнего дня Вашингтон был категорически против и ссылался на вероятность эскалации вооруженного конфликта в случае отправки F-16 на Украину. Однако впоследствии американцы изменили свою позицию, что, безусловно, можно связать с потерей украинцами Бахмута по прошествии более чем десяти месяцев кровопролитных боев и заявлений Киева о том, что "Бахмут не падет". Причем, киевские власти продолжают это официально отрицать. Это событие во многом даже затмило саммит "Большой семерки" в Хиросиме, где Байден и принял это решение.

Довольно большой резонанс и даже бурю в медиа-пространстве, прежде всего российском, вызвала новость о решении Вашингтона поставить в ближайшие месяцы Украине американские боевые самолеты F-16, которыми располагают их союзники. Сколько именно самолетов, не уточняется. И не удивительно: россияне уже неоднократно на разных уровнях предупреждали, что будут расценивать поставки западных боевых самолетов как непосредственное участие Североатлантического альянса в войне против России.

Россия примирилась с судьбой

Российские аналитики уже давно повторяют, что F-16 не могут базироваться на военных аэродромах на Украине, поскольку там слишком короткие взлетно-посадочные полосы. Для F-16 требуются полосы протяженностью минимум полтора километра. Кроме того, российские аналитики предупреждали о нехватке необходимых сервисных и ремонтных мощностей на территории Украины для этих самолетов и о многом другом. Тем не менее вчера российский военный аналитик и генерал в отставке Константин Сивков заявил, что Украина все-таки располагает двумя соответствующими гражданскими аэродромами - один — в Киеве, а второй — в западной части страны, где есть возможность базирования F-16.

Примечательно, что генерал Сивков, который вообще отличается резкими комментариями на военную тему и является ярым сторонником жестких российских действий на Украине, теперь пытается преуменьшить важность недавнего решения Байдена. Кроме того, вместо прежних разговоров о грядущей эскалации в случае поставок F-16, он предпочитает рассуждать об их эффективности в сравнении с самыми современными российскими самолетами, а также о количестве самолетов, которые планируется отправить Киеву.

Он делает акцент на том, что F-16 хоть и является эффективным самолетом, все-таки уже устарел, и что "ни в чем не может сравниться с российским многоцелевым истребителем Су-35". Также Константин Сивков отмечает, что Россия располагает большим военно-воздушным флотом, задействованным в украинском вооруженном конфликте, и что F-16 в количестве "30, 50 или более единиц не смогут ничего изменить на поле боя". Более того, отставной генерал считает, что на фронте F-16 не получат достаточной поддержки украинских средств ПВО, доказывая этот недавним уничтожением американского комплекса "Пэтриот" в Киеве гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Иными словами, российский эксперт преуменьшает роль F-16 в украинском вооруженном конфликте точно так же, как он делал это, когда речь шла о западных танках, переданных Киеву.

Но любопытно, что бывший российский генерал не повторил тезис, который раньше звучал во всех выступлениях российских аналитиков, о том, что поставки западных военных самолетов станут "объявлением войны" Российской Федерации. Иными словами, Константин Сивков де-факто "примирился с судьбой", то есть с неизбежностью недавнего решения США, подтвержденного лично президентом Джо Байденом на саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

И не удивительно! Ранее в тот же день, когда на российском телевидении выступал генерал Константин Сивков, заместитель министра иностранных дел России и один из влиятельнейших российских дипломатов Сергей Рябков сказал следующее: "Ясно, что вся номенклатура вооружений и боевой техники, которая находится, что называется в "обсуждении", так или иначе окажется на Украине". В том же духе, что и Сивков, он заявил, что "все эти усилия совершенно бесполезные и бессмысленные", и что российские "возможности таковы, что все цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, и никакие посягательства на безопасность Российской Федерации, в каком бы масштабе они не осуществлялись, такие мероприятия коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки не приведут к искомым результатам".

Таким образом, и российский военный эксперт, и российский высокопоставленный дипломат больше не сомневаются в поставках F-16 Украине, и это новый "психологический момент" и для Запада, и для российской общественности. Если говорить точнее и проще, в украинском вооруженном конфликте будет преодолена еще одна российская "красная линия".

Этот факт не вызывает у меня никакого оптимизма, хотя на Западе вскоре снова начнут высмеивать российскую военную операцию, трусость московского государственного руководства, его беспомощность и бог еще знает что. Только в данной статье речь идет не об этом.

Давайте лучше поговорим об F-16. Я хочу ознакомить вас с содержанием статьи, опубликованной в издании, которое специализируется на военной проблематике, "Милитари Уотч Мэгазин".

Вот о чем там идет речь.

"Командование украинских военно-воздушных сил утверждало, что поставки боевых самолетов F-16 из западных стран могут переломить ход конфликта с Россией и что Украина выйдет победителем. "Когда мы получим F-16, мы победим", — заявил пресс-секретарь военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, добавив, что систем ПВО, поставленных Западом, включая американские ракетные системы "Пэтриот", которые недавно были уничтожены российскими воздушными ударами, оказалось недостаточно для защиты украинского воздушного пространства".

"Страна и протяженность ее границ большая, а линия фронта растянулась более чем на две с половиной тысячи километров", — сказал Юрий Игнат и добавил, что F-16 могут стать "элементом противовоздушной обороны" и применяться в тех регионах, которые не охвачены наземными средствами ПВО. Представитель военно-воздушных сил Украины также сказал, что истребители будут использоваться наступательно против российских сухопутных сил, (…) а также в качестве носителей ракет HARM и "умных" бомб JDAM, которые уже получены от США и применяются на украинских советских истребителях".

Страх перерастает в необходимость

F-16 применялись бы для ударов по российским командным центрам и логистическим сетям, как о том сказал украинский пресс-секретарь, что позволило бы украинским сухопутным силам "быстро" отвоевывать территории, которые находятся под российским контролем.

Американское специализированное СМИ пишет, что в вопросе поставок F-16 США настроены крайне скептически по сравнению с их европейскими союзниками, которые буквально настаивали на этих поставках, как, например, Великобритания и Нидерланды. Эти страны добивались, чтобы Вашингтон разрешил отправку данных самолетов.

"США не спешили объявлять о передаче истребителей Украине ввиду реальной перспективы больших потерь, которые могут подорвать доверие к типу истребителей и будущий экспорт. Модификации F-16, предназначенные для отправки на Украину, давно считаются устаревшими и оснащены радарами с механическим сканированием, которые не только малы, но и, вероятно, легко уязвимы даже для старых российских средств. Напротив, все российские истребители и перехватчики, которые применяются на Украине, оборудованы радарами с электронным сканированием. В большинстве случаев эти радары вдвое больше, чем те, которые способны нести F-16".

Характеристики

"Спроектированный в 70-е годы ХХ века как легкий и дешевый аналог тяжелого F-15, F-16 не задумывался как истребитель способный вступать в схватку с сильнейшими "тяжеловесами", такими как русский Су-35 или Су-57 (и тот, и другой участвовал в операциях "воздух – воздух" над Украиной). Немаловажна в этом смысле и очень большая дальность российских наземных средств ПВО, которые показали способность обезвреживать "не-стелс" самолеты над территорией Украины, в том числе с баз в Белоруссии. Западные источники также часто отмечают очень большую дальность российских боевых самолетов типа Су-57 и МиГ-31, которые могут поражать цели на расстоянии четырехсот километров, тогда как устаревшие F-16 способны действовать только в радиусе ста километров ракетами AIM-120C.

На F-16 нельзя применять ракеты большей дальности из-за ограниченности их радаров и невозможности нести большие боеприпасы, сопоставимые с российскими ракетами Р-37М, которые пригодны только для значительно больших самолетов. Если проблем с обучением украинских экипажей управлению F-16 можно избежать, пригласив специалистов из западных стран, как это уже делалось в случае самых разных сложных средств, то дефицит средств, способных прикрывать F-16, как и вообще их недостаточное количество, вероятно, могут стать причиной того, что эти самолеты никак не изменят ход вооруженного конфликта", — приходит к выводу автор "Милитари Уотч".

Украина нуждается в западных самолетах, так как она осталась без советских

В конце я бы добавил, что Норвегия и Нидерланды вскоре намереваются списать свои истребители F-16 и заменить их новыми типами самолетов, быть может, самыми современными американскими F-35 пятого поколения.

Именно эти самолеты заменили в США F-16, которые на протяжении десятилетий оставались главными истребителями в большинстве стран-членов НАТО, а также у ключевых союзников США за пределами Европы, в том числе в Израиле, Турции и Южной Корее.

Как бы там ни было, многоцелевой боевой самолет F-16, безусловно, является хорошей и эффективной машиной, которая точно помогла бы Украине, учитывая хронический дефицит советских самолетов, которые сейчас образуют костяк военно-воздушных сил этого государства.

Поскольку уже почти не осталось возможностей для крупных поставок российских МиГов разных модификаций из восточноевропейских стран, когда-то входивших в Варшавский пакт, ясно, что у Украины просто не остается других вариантов, кроме как закупать боевые самолеты на Западе. Россия точно не поставит их Украине, как и Китай, ведь в таком случае он явно встал бы на сторону Киева, а Пекину это ни к чему.

Теперь остается только задаваться вопросами и делать предположения, почему Вашингтон решил отправить F-16. Либо США делают это ради перелома в конфликте - правда, в это трудно поверить, учитывая выше описанные факты, - либо хотят максимально затянуть вооруженный конфликт, так как, несмотря ни на что, эти самолеты принесут определенные военные результаты в боях точно так же, как и советские самолеты, которыми Киев уже располагает. А может, все это лишь чистый "пиар", вездесущий в подобных случаях, без которого невозможна торговля оружием и военным оборудованием?

Помимо прочего, внезапное изменение позиции Вашингтона в поставках F-16, которым он до вчерашнего дня категорически противился, откровенно ссылаясь на вероятность эскалации вооруженного конфликта, можно, несомненно, рассматривать в контексте украинского поражения в Артемовске по прошествии более чем десяти месяцев кровопролитных боев и после заявлений Киева о том, что "Бахмут не падет". Киевские власти продолжают это официально отрицать, хотя в целом все уже понимают реальное положение дел.

Это событие во многом даже затмило саммит "Большой семерки" в Хиросиме. И в этом смысле совершенно не удивляет приезд туда президента Украины Владимира Зеленского. Там он сделал два весьма противоречивых заявления о падении Артемовска, которые указывают на определенные несоответствия. Но за ними и последовало объявление о решении Байдена отправить F-16.

В любом случае, нам предстоит дождаться прибытия F-16 на Украину. Только после этого можно будет оценивать их эффективность, а также реакцию российских сил на неожиданное новое американское оружие, участвующее в этом вооруженном конфликте, конца и края которому не видно.

Комментарии читателей:

Marko Ivanišević

Конечно, их поставят. За F-16 последуют F-15, которые изменят ситуацию, а после F-15 будут F-35, и так будет продолжаться до последнего украинца.

Silvana Gal

США ничего не хотят, а потом все же делают. Высмеивать Российскую Федерацию в СМИ из-за пересечения всех "красных линий" не слишком умно, так как альтернатива — ядерная война. Поэтому Российская Федерация переносит границы. У всего есть своя цена. Но не все продается.

Kazimir Hrastek

Они дадут им хлам, который хотели навязать нам. Под "дать" я подразумеваю "продать" и утопить их в долгах по горло. Браво!