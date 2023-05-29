Надеяться на F-16 — это ошибка. На Украине истребитель будет беспомощен

"Гуаньча": на Украине F-16 не сможет тягаться с российским Су-35

Для усиления ВСУ после поражения в Артемовске Запад решил предоставить им истребители F-16. Но не стоит надеяться, что эти самолеты переломят ход конфликта, предостерегает пользователь "Гуаньча". В условиях Украины они будут лишены преимуществ и окажутся уязвимыми перед российскими Су-35.

Кажется, это только вопрос времени, когда НАТО предоставит Украине истребители F-16.

Потеря Артемовска сильно ударила по моральному духу Украины и поддерживающего ее тыл Запада. В борьбе за город Москва и Киев сосредоточили вокруг него свои самые элитные войска. К тому времени боевая мощь российской ЧВК "Вагнер" уже была подтвержденным фактом, но и 93-ю мотопехотную бригаду, а также 46-ю и 81-ю десантно-штурмовые бригады ВСУ было не так легко одолеть. Людские резервы и запасы боеприпасов с обеих сторон казались относительно достаточными. Но после месяцев кровавых жертв Украина в конце концов уступила Артемовск наемникам из "Вагнера". Это показывает, что ВСУ не могут соперничать с русскими на поле боя, и, надо сказать, это вполне объяснимо.

Исход этой битвы оказал глубокое влияние на обе стороны, потому что, как только Украина начала отступать там, где держалась столь долго, боевой дух ее армии тоже начал медленно падать. Более того, регулярные войска РФ на этот раз в основном держались в стороне. Хотя не все солдаты могут сравниться по боевой эффективности с наемниками "Вагнера", по крайней мере, воздушно-десантные войска и морская пехота России держатся на одном с ними уровне. Таким образом, после этого поражения Западу необходимо срочно "прокачать" Украину, и отправка ей истребителей F-16 — это один из немногих оставшихся вариантов.

Страны НАТО, которые в настоящее время могут передать F-16, расположены в Западной и Северной Европе. Наиболее активно этими самолетами пользуются Нидерланды и Дания. Давайте сначала поговорим о Нидерландах. Во время холодной войны у них было 213 самолетов F-16 (включая двухместные учебно-тренировочные), а в 2013 году Амстердам получил еще 60. Все единицы должны были пройти промежуточную модернизацию с продлением срока службы (MLU — Mid Life Upgrade), и по характеристикам эти самолеты довольно близки F-16C, то есть они могут стрелять всепогодными ракетами средней дальности AIM-120 класса воздух-воздух. В том же году Нидерланды приступили к модификации F-35, а в прошлом докупили еще 26 единиц (8 из них остаются в США, пилоты проходят обучение). Примерно в то же время голландские F-16 были сняты с боевого дежурства, и на вооружении у Амстердама к прошлому году осталось всего 24 единицы. Так что сейчас Нидерланды могут предоставить около 30 истребителей.

Во время холодной войны в Дании было около 60 самолетов F-16, и все они позже были модернизированы до MLU. На сегодняшний день на вооружении у страны осталось 43 F-16. Недавно Дания также приобрела F-35, но только один или два истребителя используются внутри страны, большинство из них до сих пор находятся в Соединенных Штатах, где датские пилоты проходят обучение. В Бельгии и Норвегии тоже есть F-16. Ситуация в бельгийских ВВС похожа на датскую: F-35 только-только поступили, но их еще недостаточно, чтобы заменить F-16. Так что единственное, в чем Бельгия может проявить инициативу, — это помощь с обучением пилотов. Есть еще модернизированные F-16 MLU, списанные норвежскими ВВС, но большая их часть была продана Румынии еще до украинского конфликта. Остальные были переданы американской компании, которая занимается боевой подготовкой военных США. Таким образом, кажется, Европа может в общей сложности предоставить не более 50 единиц F-16.

Военные США ранее назвали двух украинских пилотов, которые будут проходить подготовку для полетов на F-16: один — старший лейтенант, летающий на Су-27, а второй — майор, пилот МиГ-29. Американские солдаты считают их уровень выше среднего, и для прохождения базовой переподготовки "воздух-воздух" и "воздух-земля" им потребуется четыре месяца. Значит, даже если ВВС Украины и получат модернизированные F-16 в значительных количествах, летать они смогут на них лишь к концу года. Интересно, не будет ли к тому времени слишком поздно наверстывать упущенное после крупного поражения в Артемовске?

Говоря о F-16, нельзя не отметить, что исторически "послужной список" этого истребителя можно назвать блестящим. Он проявил себя в воздушных сражениях в долине Бекаа, Ливан, в 1982 году, в войне в Персидском заливе в 1991 году и войне в Косово в 1999 году. Однако, если вы присмотритесь, то обнаружите, что все эти прекрасные победы были достигнуты истребителем на идеальном для него поле боя. Например, в долине Бекаа израильские пилоты проявили высокое мастерство, и F-16 вдобавок на поколение опережал самолеты своих противников — МиГ-21 и МиГ-23. У F-16 больший угол атаки, он обладает возможностью горизонтального зависания и горизонтального ускорения в ближнем воздушном бою. И это не говоря уже о том, что ВВС Израиля обладали такими преимуществами, как лучшая боевая осведомленность (благодаря самолетам дальнего обнаружения) и более совершенные устройства радиоэлектронной борьбы. Что уж говорить о войнах в Персидском заливе и в Косово — это было просто избиение. Но если перевес в силах небольшой, то F-16 не так и хорош. Например, в 2015 году в Йемене повстанцы уничтожили один марокканский и один бахрейнский F-16C, вероятно, из простых зенитных орудий.

Какова же обстановка на Украине? К несчастью для F-16, там он не обладает ни одним из трех вышеперечисленных классических преимуществ. В воздушном бою F-16 может с высокой долей вероятности столкнуться с Су-35 российских ВВС. В ближнем бою угол атаки у истребителей третьего и четвертого поколений схож. Американская модель обладает лишь небольшим превосходством в горизонтальном зависании. Вертикальная маневренность у самолета хуже, чем у Су-35, не зря же у российского истребителя такая тяговооруженность.

Для воздушного боя на средней дальности у Су-35 есть радар, который представляет собой пассивную фазированную решетку с импульсно-доплеровским режимом, и он по своим характеристикам мощнее, чем импульсно-доплеровский радар машинного сканирования у F-16 MLU, который может атаковать несколько целей. По дальности поиска и сопровождения РЛС Су-35 значительно лучше, и APG-66/68 американского истребителя не сможет ей противостоять.

Для лучшей ситуационной осведомленности Су-35 может сопровождать самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 производства ТАНТК имени Г. М. Бериева. У украинских истребителей не будет такой поддержки, особенно в районе Донбасса. В конце концов, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3C НАТО не осмеливаются проникнуть даже в гораздо более безопасную западную Украину. Разве найдут они в себе смелость форсировать восточный берег Днепра? Если там эти самолеты будут сбиты российскими сверхдальнобойными ракетами класса "воздух-воздух", то кого потом винить? Поэтому, хоть F-16 действительно мощнее МиГ-29 и Су-27 в распоряжении ВСУ, это главным образом потому, что в воздушном бою на средней дистанции его самыми большими преимуществами являются использование AIM-120 и возможность многоцелевой атаки: поразить сразу две цели, а потом как можно скорее сбежать. Но, поскольку украинская сторона не может гарантировать защиту на малых высотах, F-16 с большей вероятностью будет атакован в этой области российской армией.

Что касается атак "воздух-земля", то F-16 обладает преимуществом перед Су-27 и МиГ-29. Это связано с его возможностью использовать западные управляемые ракеты класса "воздух-земля". Поскольку оружие США и Европы может интегрироваться друг с другом, то для украинцев гораздо разумнее применять крылатые ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании, с F-16, чем с Су-27. Таким образом боевая эффективность ВВС в самом деле будет значительно повышена. Это может быть самым большим плюсом передачи F-16 Киеву. Однако F-16, как и Су-27, использует брюшной воздухозаборник, который очень чувствителен к повреждениям инородными предметами (FOD), что также определяет невозможность его развертывания на полевых аэродромах, которые используют МиГ-29. Кроме того, недавно ракета "Кинжал" и другое дальнобойное управляемое оружие российской армии показали высокую проникающую способность. Поэтому для дислокации F-16, возможно, придется выбрать более безопасный запад Украины, что увеличивает время реагирования истребителя.

Подводя итог, F-16 так или иначе будет поставлен Киеву. Можно ожидать, что он повысит ударные возможности украинских ВВС и немного усилит их позиции в воздушном бое на средней дальности. Но утверждать, что этот истребитель может переломить ситуацию на поле боя, — ошибка. Не ожидайте от F-16 слишком многого. Единственное, что он сделает наверняка — это затянет конфликт еще на какое-то время.